研究：近半受訪港人已設虛銀戶口　惟8成仍選用傳統銀行

虛擬銀行資訊及廣告愈來愈多，但港人對銀行服務的取向又如何？根據Visa最新研究顯示，接近一半受訪港人表示已經設立虛擬銀行戶口，然而開設的原因基於虛擬銀行的開戶獎賞、提供更高存款利率，以及開戶更為便捷。

研究顯示，對比疫情前，4成香港消費者更常使用其主要銀行的流動銀行服務，預計來年將保持相同水平的增長。然而，傳統銀行繼續佔據上風，主要是因為安全理由。8成受訪者仍會選擇傳統銀行作為其主要銀行，59%對資金存入傳統銀行感到安全，56%認為與傳統銀行交易可靠。

雖然香港消費者對虛擬銀行的認知持續提升，但大多數人仍然更偏好傳統銀行。研究指出，虛擬銀行的認知度從2020年的75%上升到今年的86%，其中眾安銀行、螞蟻銀行及Mox最為受歡迎。選用虛擬銀行的障礙主要在於保安憂慮，例如帳戶或有更大機會被黑客攻擊遭到欺詐或出現未經授權交易。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪表示，疫情導致消費者行為產生巨大轉變，數碼化已成為日常生活不可或缺的一部分，樂見區內虛擬銀行如雨後春筍般湧現，亦有更多消費者採納流動銀行服務。這些趨勢為市場帶來了全新機遇，尤其是支付行業。

以上《Visa消費者支付取態研究2021》研究是針對香港、澳門及台灣共2,000名消費者的偏好及新興趨勢進行調查。