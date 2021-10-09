港股上試二萬五後會否「彈完散」?　郭Sir：最多睇埋「右腳」

港股市況有所回穩，恒指一度上試二萬五關，最後報24837點，全周升262點或1%。恒指上周四、五兩日累升871點，惟周五以陰燭收市，大市會否升勢已盡、「彈完散」呢？專家對後市看法分歧，惟偏向對科技股升勢較為審慎。



香港股票分析師協會副主席郭思治接受訪問時認為，港股未必「彈完散」，並料不會太快回試周四低位24310點，反而認為恒指經過6月至8月的跌浪後，「第一隻腳」（即10月5日的23681點低位）已經出現，後市最多只是等待「右腳」（另意味另一低位）出現。

「港股由2月18日的31183點，跌至10月5日的23681點低位，跌幅已達7501點，現時如科技股、友邦（1299）、滙豐（0005）等重磅股回穩，大市料在20天線（約24723點）至50天線（約25480點）整固。」郭思治建議投資者如果手上有貨可先持有，不需急於沽出。

不過，他提醒科技股過去一段日子因跌得深而終見反彈，這升勢並非政策放鬆，科技股其光環已退，只是不少基金經理要在第4季需要粉飾窗櫥，故預計科技股不會大升，但會緩步回升。

彭偉新認為，港股市寬不足，難判後市去向，又指大市關鍵位為24976點。

彭偉新：市寬不足難判後市去向 大市關鍵位為24976點

至於京華山一研究部主管彭偉新接受訪問時認為，港股周四、五急彈，惟市寬不夠，「周五大市升136點，但整個市場上升股份只得約700隻，但下跌股份卻逾1000隻，可見市寬並不配合，市場有點『托沽』的味道。」他指，目前後市較難判決其走勢，目前最重要的是關注美債息、美元走勢，如果兩者走強，將對港股造成壓力。

他又指，如用黃金比率計算，大市由去年3月低位的21139點至今年2月18日的31183點回落61.8%便是24976點，如守其上可再挾升多一會，視乎市況而定升至甚麼水平。反而，如果未能突破，便有機會再試10月5日23681點低位。

就美團（3690）被市監局罰款34億元人民幣是否代表雨過天清，彭偉新認為這並不代表監管因而放鬆，反而之後有機會就其他業務「問話」，未來發展其他業務如酒店及社區團購只會更難。

市場監管總局於周五（8日）收市後公布，依法作出行政處罰決定，責令美團違法行為，全額退還獨家合作保證金12.89億元人民幣，並處以其2020年中國境內銷售額1,147.48億元3%的罰款，總計為34.4億元。