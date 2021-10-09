人行調查：居民儲蓄意願上升　投資及消費意願下降

人民銀行發布第三季度針對銀行家、企業家和城鎮儲户的三份例行調查問卷報告，三份報告分別從銀行家和企業家宏觀經濟熱度、貸款總體需求、經營景氣和盈利、收入與就業方面反映不同群體對當下經濟的感受和未來的經濟預期。

三季度城鎮儲户對待消費、儲蓄和投資的態度也有所轉變。一方面，傾向於「更多儲蓄」的居民佔50.8%，比上季增加1.4個百分點；另一方面，傾向於「更多消費」的居民佔24.1%，比上季減少1.0個百分點；傾向於「更多投資」的居民佔25.1%，比上季減少0.4個百分點。

企業家、銀行家宏觀經濟熱度指數較高

從調查問卷的結果看，不論是銀行家還是企業家均感受到經濟的持續復甦，並對下一季度的經濟發展預期變得更為積極。

企業家宏觀經濟熱度指數為39.8%，比上季下降2.2個百分點，比去年同期提高12.1個百分點。其中，23.9%的企業家認為宏觀經濟「偏冷」，72.6%認為「正常」，3.5%認為「偏熱」。

銀行家宏觀經濟熱度指數為38.6%，比上季下降7.3個百分點。其中，有71.8%的銀行家認為當前宏觀經濟「正常」，比上季減少7.5個百分點；有25.5%的銀行家認為「偏冷」，比上季增加11.0個百分點。對下季度，銀行家宏觀經濟熱度預期指數為42.5%，高於本季3.9個百分點。

從進出口情況來看，出口訂單指數為49.4%，比上季下降1.2個百分點，比去年同期提高5.8個百分點。其中，23.1%的企業家認為本季出口訂單比上季「增加」,52.6%認為「持平」，24.3%認為「減少」。

國內訂單指數為51.1%，比上季下降4.9個百分點，比去年同期下降1.8個百分點。其中，21.6%的企業家認為本季國內訂單比上季「增加」，59.1%認為「持平」，19.3%認為「減少」。

在經濟持續復甦的同時，出於穩定宏觀槓桿率、防範金融風險的角度考慮，今年以來，信用擴張步伐實則逐步放緩，尤其是房地產等重點風險防控領域的信用擴張放緩得更為明顯。第三季度，銀行家貸款總體需求指數為68.3%，貸款總體需求指數為68.3%，比上季下降2.2個百分點，比上年同期下降5.2個百分點。

分行業看，製造業貸款需求指數為67.4%，比上季下降1.3個百分點；基礎設施貸款需求指數為63.0%，比上季下降2.0個百分點；批發零售業貸款需求指數為60.6%，比上季下降1.6個百分點；房地產企業貸款需求指數為45.3%，比上季下降2.8個百分點。

居民儲蓄意願上升 投資、消費意願下降

三季度城鎮儲户的調查問卷結果還呈現出更多有意思的變化。本季收入感受指數為49.7%，比上季下降1.5個百分點。其中，13.8%的居民認為收入「增加」，比上季減少1.1個百分點，71.8%的居民認為收入「基本不變」，比上季減少0.8個百分之14.4%的居民認為收入「減少」，比上季增加1.9個百分點。

此外，收入信心指數為49.5%，比上季下降1.4個百分點。

在此情況下，三季度城鎮儲户對待消費、儲蓄和投資的態度也有所轉變。一方面，傾向於「更多儲蓄」的居民佔50.8%，比上季增加1.4個百分點；另一方面，傾向於「更多消費」的居民佔24.1%，比上季減少1.0個百分點；傾向於「更多投資」的居民佔25.1%，比上季減少0.4個百分點。

居民偏愛的前三位投資方式依次為：「銀行、證券、保險公司理財產品」、「基金信託產品」和「股票」，選擇這三種投資方式的居民佔比分別為46.1%、26.5%和17.5%。

被問及未來3個月準備增加支出的項目時，居民選擇比例由高到低排序為：教育（30.1%）、醫療保健（27.5%）、旅遊（19.6%）、大額商品（19.5%）、購房（19.2%）、社交文化和娛樂（18%）、保險(13.8%)。