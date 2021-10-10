女朋友變「出奇蛋」　一趣招解鎖關聯交易 　附使用手冊｜刁佬

好多同事都希望刁佬可以詳細解釋在日常生活中運用得最多的資本運作秘技，其實在很多交易之中往往買賣雙方都是有密切關係的友好。既然關係密切，很多時候都會容易成為上市規則中所定義的關聯人士。

關聯交易最爭議是價錢

關聯人士與上市公司之間的交易，當然便是關聯交易。不過大家不要一聽到關聯交易就覺得是什麼壊事，其實關聯交易不是什麼犯法的安排，只不過交易雙方有特殊的關係，所以交易所對於這些關聯交易的資料披露及審批手續均有特別的要求。

其實交易所有這樣的要求是很合理的，試想想，如果你從爸爸手中把他的勞力士手錶買回來，最多給原價已經算是「孝子賢孫」，但如果同街外人買，同一款手錶當然要俾市價，更可能係炒價先至買到。所以關聯交易最容易令人產生爭議的就是價錢，而且更要睇吓著數的是哪一方。

對於關聯交易港交所有一個很特別的慣例。如果是上市公司獲取著數，交易所都會無條件歡迎，反過來假如上市公司付出高於平常的代價，小股東受到欺壓，交易所便會有所行動，從而保障小股東的利益。

關聯人士的定義

今日刁佬並不是想講到底關連交易之中，那一方受欺壓，反而想與大家分享一下，行內很多高手如何避開關聯交易的有趣招數。首先到底什麼是關聯人士，其實簡單來說，與上市公司的大股東以及其董事或者主要行政人員，所有直接或間接的血緣關係的親屬都係關聯人士。所以刁佬可以話俾你聽，如果你以為姨媽姑姐，疏堂親戚就可以避開關連人士，請放心，因為交易所已經準備好一系列嘅指引，只要有法律上些少血緣關係，一律被視為關聯人士。

心水清的讀者可能會問，女朋友到底是否關聯人士？ 這個技術問題刁佬亦鑽研了很久，算有點心得。假如女朋友沒有跟你生活在一起，又或者沒有與你擁有共同的財產，或者同居，在法律上算不上是實際伴侶 De facto spouse，這樣的女朋友，便不算是關連人士。如果她與上市公司的任何交易，自然亦算不上是關聯交易。

大家開始明白，為什麼很多上市公司老闆都有很多紅顏知己作為他的商業夥伴，因為這些關係密切的紅顏獨立第三方，不單與老闆關係良好，而且更可以在緊急時候解決關連交易的問題。簡直是資本界的出奇蛋，一次幫老闆滿足幾個願望。而有些老闆們更厲害，因為要同時處理數個項目，在迫不得已的情況下，唯有犧牲自己，同時與幾位關係一般的美少女作為深度交流，以確保獨立第三方的關係得以保存。

這些藉口刁佬自己講完都笑，不過橋唔怕舊，有錢收又做獨立第三方，不知幾多美少女對這個職位深感興趣，珠玉在前，鬼叫超級富豪將一位獨立第三方升為正宮。所以人冇夢想同條鹹魚係冇分別，獨立第三方自然都有夢想！

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【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。