恒生指數高開323點　阿里開升近半成　滙豐平保漲逾1%｜持續更新

回顧上周美股先跌後升，雖非農新增職位增幅遜預期，但受惠國會達成債務上限協議的支持下造好，整周計仍高收。另外，美股藍籌業績期本周開始，先是一眾美國銀行股，此外更留意全球能源危機問題。



港股方面，總結上周全周，恒指升262點或1.1%；連升兩周累升645點或2.7%。上周五收市後美團（3690）因「二選一」遭罰款，惟市場普遍認為，罰款較預期輕，而且消除之前大部份不明朗因素，因此影響應可控。今早「黑期」升約250點在25000點附近，料恒指或再上試二萬五。另外，值得留意本周四重陽節，以及有可能打風，或只得3日市。



【09:20】恒生指數高開323點

恒生指數高開323點或1.3%，報25161點；恒生科指高開96點或1.56%，報6303點；恒生國指開報8898點，升123點或1.4%。大市成交額達37.45億元。

美團（3690）高開5.5%，報270元；騰訊（0700）高開2.24%，報492.6元；阿里（9988）彈升4.8%，報163元；小米（1810）微升0.7%，報21.3元。

滙豐（0005）高開1.5%，報44.5元；平保（2318）亦漲1.7%，報58.85元。

聯想（0992）撤回公開發行存托憑證並在科創板上市申請文件的申請，今早股價挫近11%，報7.85元。

中國恒大（3333）及恒大物業（6666）仍然停牌，停牌前分別報2.95元及5.12元。恒大汽車（0708）開升2.9%，報3.54元。