阿里美團領升　港股曾飆逾500點　科指跑贏大市升逾2%｜持續更新

回顧上周美股先跌後升，雖非農新增職位增幅遜預期，但受惠國會達成債務上限協議的支持下造好，整周計仍高收。另外，美股藍籌業績期本周開始，先是一眾美國銀行股，此外更留意全球能源危機問題。



港股方面，總結上周全周，恒指升262點或1.1%；連升兩周累升645點或2.7%。上周五收市後美團（3690）因「二選一」遭罰款，惟市場普遍認為，罰款較預期輕，而且消除之前大部份不明朗因素，因此影響應可控。今早「黑期」升約250點在25000點附近，料恒指或再上試二萬五。另外，值得留意本周四重陽節，以及有可能打風，或只得3日市。



【10:12】紫金礦業漲近8%

資源股個別走，紫金礦業（2899）漲近8%，報10.4元；洛陽鉬業（9339）亦升2.3%，報4.9元；贛鋒鋰業（1772）微跌0.4%，報137.9元；江西銅業（0358）跌0.4%，報13.94元；鞍鋼（0347）下滑1.33%，報4.42元。

恒生指數曾漲526點，最新報480點或1.93%，報25318點，上試50天線。大市成交額暫為521.99億元。

【10:01】東岳曾續瀉逾14%

東岳（0189）續被拋售，今早一度插逾14%，現仍瀉8.2%，報15.5元。

該股年內高位為28.5元，惟近月表現轉差，上周五急瀉，集團通告指，稱不知悉任何公佈以避免證券出現虛假市場資料或須予披露任何內幕消息，並強調營運維持正常，主要產品供應緊張，價格穩中向好，目前正按計劃推進項目建設和投產。

【09:58】電力股漲跌不一

華能國際電力股份（0902）曾勁飆逾14%，高見4.23元，現仍升1.6%；中國電力（2380）高開7.8%，高見3.99元，現倒跌6.5%，報3.46元；大唐發電（0991）曾漲5.6%，見1.5元，現亦倒跌0.7%，報1.41元；華潤電力（0836）曾漲7.2%，高見20.8元，現插2.6%，報18.9元。

【09:45】恒指續揚逾400點

恒生指數開市後續升逾400點，現報25299點，升462點或1.86%；恒生科指漲2.52%或156點，報6363點。

美團（3690）勁飆7.3%，報274.8元；阿里巴巴（9988）續升6.9%，報166.2元；快手（1024）亦升4.06%，報87.15元。

平保（2318）亦大升3.4%，報59.8元。

滙豐（0005）漲2.2%，報44.8元；渣打（2888）微升0.7%，報50.75元。

聯想（0992）插逾一成半，報7.4元。

【09:20】恒生指數高開323點

恒生指數高開323點或1.3%，報25161點；恒生科指高開96點或1.56%，報6303點；恒生國指開報8898點，升123點或1.4%。大市成交額達37.45億元。

美團（3690）高開5.5%，報270元；騰訊（0700）高開2.24%，報492.6元；阿里（9988）彈升4.8%，報163元；小米（1810）微升0.7%，報21.3元。

滙豐（0005）高開1.5%，報44.5元；平保（2318）亦漲1.7%，報58.85元。

聯想（0992）撤回公開發行存托憑證並在科創板上市申請文件的申請，今早股價挫近11%，報7.85元。

中國恒大（3333）及恒大物業（6666）仍然停牌，停牌前分別報2.95元及5.12元。恒大汽車（0708）開升2.9%，報3.54元。