境外機構投資者9月增持人民幣債券884億元　創七個月來新高

恒大債務危機暫未影響外資增配中國債券的步伐。路透根據「中債登」最新數據計算，境外機構投資者9月增持中國銀行間債券884億元人民幣，較8月增量按月增近兩倍，並創2021年2月來新高；其中當月增持中國國債771億元，規模為1月以來新高，按月增逾三倍。

中債登公布的9月統計月報還顯示，期末境外機構中債登債券託管餘額34,941億元，境外機構中債登國債託管餘額為22,794億元。

境外機構8月增持中國銀行間債券305億元，較7月增量754億元降近六成；其中當月增持中國國債173億元，按月亦降逾六成；值得注意的是，與減持國債和政策性金融債趨勢不同的是，境外機構逆勢中逐步加倉地方債，2021年以來地方債持債規模穩步攀升，8月末持有量小增至95億元。

綜合清算所數據來看，8月境外機構在清算所債券託管量減少221億元人民幣，仍受同業存單（NCD）減持182億元拖累，加上同期在中債登新增的305億元，境外機構當月在銀行間債市總增量為84億元，創下自4月轉增持以來新低，按月降逾六成。

境外機構8月末在上清所持有債券餘額為3,697億元，加上在中債登託管的34,057億元債券存量，在銀行間市場人民幣債券持有總額達到37,754億元。