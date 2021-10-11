渣打大灣區營商景氣指數第三季錄得下滑　自編制以來首次

渣打（2888）與貿發局合作，對1,000家於大灣區開展運營的公司展開調查，編制渣打大灣區營商景氣指數（GBAI）。

渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恒指，GBAI顯示今年第三季度營商信心下滑。GBAI經營活動「現狀」指數自2020年第二季度推出以來，首次出現季度下跌，從2021年第二季的58.7跌至第三季的52.7。

細分數據表明，服務導向的行業領域依然持續相對低迷。GBAI經營活動預期指數按季下跌1.4個百分點至57.9，顯示對第四個季度的預期仍然樂觀。「新訂單」成份指數數位最高，為64.6（前值為67.5），緊隨其後的是「生產」和「利潤」。渣打相信，政府將會試圖鼓勵短期煤炭產量提升，同時允許增加煤炭進口，以限制經濟增長下行的風險，從而最終總體遏制此次經濟影響。

渣打：恒大事件影響難以衡量 取決解決方案

劉健恒又指，據GBAI成分指數顯示，專業服務業領域持續低迷，使有較高服務業比重的深圳子指數大跌12.9點。季度信用預期指數不俗，但尚未反映恒大事件影響，大部份受訪者對大灣區房產保持中性態度。

渣打稱，要衡量恒大事件的影響可能有些困難，這更多取決於如何處理違約和後續重組，以限制其向更大範圍的金融業和實體經濟蔓延。其中涉及的風險在於房地產業進一步疲軟、消費者和投資者長期保持審慎情緒，以及部分借款人獲得資金的成本增加且更為困難。在此背景之下，今後的GBAI「固定資產投資」和「融資規模」成份指數可能依然較弱。