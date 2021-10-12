銅價每噸曾迫近1.11萬美元　智利銅礦企上調歐洲銅期價溢價31%

據《華爾街見聞》同二（12日）報道，今年4月以來，銅價因為多重因素疊加曾一路飆漲，倫銅價格最高時一度逼近至每噸11,100美元，不過此後隨着銅供應風險逐漸緩解，這一曾經火爆的金屬期貨市場已迎來降温。然而，能源危機又將加劇期銅需求前景的不確定性。

智利國家銅業公司 Codelco 周一（10月11日）提議，2022年按每噸期貨溢價128美元的價格向歐洲客户供應銅，上調歐洲銅溢價31%。這意味着，即便是經濟增長面臨逆風之際，全球頭號銅礦公司仍然預計強勁的需求將延續下去。該公司將年度銅每噸溢價提高30美元，較歐洲最大銅礦生產商/全球最大銅回收公司Aurubis宣佈的溢價高出5美元。

10月11日是倫敦金屬交易所（LME）本周首個交易日，一眾金屬生產商、消費者、貿易公司聚集在倫敦，以研究決定來年的供應協議。在通脹和能源危機肆虐並影響到增長前景之際，運費上漲也將推高Codelco等供應商的成本。

電纜製造商擬擴大銅回收量

而製造商面臨的一個主要風險是全球經濟進入滯脹期，消費品和建築等行業的需求下降，而原材料價格居高不下。即便如此，隨着前所未有的刺激資金進入金屬密集型可再生能源項目，製造商也意識到需求將超過供應的風險。電纜製造商耐克森 （Nexans） 曾表示，將擴大銅回收量，以防止未來出現短缺。

此前，今年8月，位於智利的全球最大銅礦Escondida銅礦的工人罷工，罷工談判中，工人們主要以高昂的銅價和利潤為由要求漲薪，而企業希望在投入成本攀升的周期性行業中控制勞動力成本。

雖然此後例如 Codelco 旗下的Andina銅礦礦場與Suplant 工會成員們最後達成薪資協議，結束了當時長達三周的罷工使全球最大銅生產國的銅礦勞工緊張局勢得到緩和。但這一系列罷工事件一度對全球銅供應產生擾動，使銅價進一步上漲。