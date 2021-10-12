內房｜花樣年再有非執董辭任　其中一位關注未被及時知會重要事項

正停牌的花樣年控股（1777）再有董事辭任，公司公布，何敏因需要投放更多精力專心追求彼之其他個人目標，已辭任獨立非執行董事、審計委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，昨日﹙11日﹚起生效。

通告指，他對未被及時知會若干公司重要事項表示關注。除此之外，他已確認與董事會並無意見分歧，以及並無有關辭任事宜須提請股東及證券持有人垂注。何敏因需要投放更多精力專心追求彼之其他個人目標而辭任。

另外，王沛詩亦已辭任公司獨立非執行董事及公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。

早前，廖騫因其他個人事務而辭任公司非執行董事，而廖建文亦為投入更多時間發展其他事業，辭任公司獨立非執行董事以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

非執董人數未合規

花樣年於通告補充，根據上市規則第3.10A條，獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。於何先生及王女士辭任後，董事會將由七名董事，其中僅包括一名獨立非執行董事組成及概無獨立非執行董事擁有適當的專業資格或具備適當的會計或相關的財務管理專長。因此，公司未能符合上市規則第3.10條及第3.10A條的規定。董事會將盡最大努力在切實可行的情況下盡快物色合適人選填補空缺。公司將適時就任何未來委任新獨立非執行董事刊發進一步公告。