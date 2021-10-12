港股三連漲累升逾千三點　颱風逼近好友有誘因提早食糊 |港股早評

恒指昨創近一個月收市新高，三日間累計升超過1,350點，考慮到內地股市上日已經率先由升轉跌，加上商品價格急升，隔晚美股三大指數再受壓，道指跌逾200點，料港股今於二萬五大關先行整固。更值得留神的是風暴消息，今早天文台宣布，在下午較後時間考慮發出八號烈風或暴風信號，因應天氣情況港股明日有機會休市，留意好友有誘因於今日提早食糊，獲利離場。



今早三號強風信號生效，港股照常開市，不過風暴逼近，考慮到明日倘若仍然維持八號風球，港股將會休市，因此大戶好友及持有好倉的衍生工具炒友，有誘因在今日提前睇位食糊，先行獲利離場，恒指反彈浪可能會提早完成。

天文台預測圓規今晚深夜會以颱風級別，在本港以南400公里內掠過。（天文台圖片）

紐約期油升穿80美元收市 七年來首次

外圍消息方面，環球通脹預期進一步升溫， 特別是在環球能源供應受阻下，能源價格明顯抽高，紐約期油七年來首次收盤升破80美元，美國汽油七年新高；金屬價格方面，倫鋁十三年來首上3000美元，倫鋅又創三年新高，倫銅一個月新高，市場要留意通脹上升將令環球央行終止寬鬆貨幣政策的需要提高，亦即是收水。

英國有機會率先加息 十年期債息創逾兩年高

現時市場料在歐美發達國家中，英國有機會率先加息，最快有機會是今年底，令到英國十年期國債孳息率上企1.2厘，創2019年5月新高。一旦歐美英央行相繼開始收水，將令股票市場受壓。

股份方面，如上所言，原油及工業用金屬價格齊升至高位，料對資源股有推升作用。當中石油股獲投行大摩看好。加上數據方面亦顯示原油庫存緊張。

大摩上調油價預測，首選中石油。（資料圖片)）

根據美國能源信息署的數據，燃油的庫存目前只能滿足31.2天的需求。這是自2000年以來庫存最緊張的一次。燃料油庫存嚴重不足，或將引發美國部分地區的供應不足。

大摩上調油價預測 首選中石油

大摩將今明兩年原油價格預測分別調升至每桶69.3美元及69.8美元，並上調三大油股目標價及盈利預測，指出三桶油中，中石油（0857）繼續為首選，將中石油今明兩年盈利預測調升17%及39%，股份目標價由4.65元升至5.33元。