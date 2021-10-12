華爾街大亨加碼中資股　調查﹕64%受訪者未來12個月將進一步增持

華爾街大亨正在加碼押注中國。與此同時，大量外資正在通過滬深港通進入A股，直接配置中國上市公司。

國際投資巨頭「押注」中國

中國媒體券商中國10月12日報道，華爾街投資大佬們，對中國資產的興趣似乎愈發濃烈。

首先是，查理·芒格在今年一季度建倉買入阿里巴巴後，又在第三季度逆勢加倉。據芒格旗下的Daily Journal Corp．披露的13F文件顯示，截止9月底，Daily Journal累積持有阿里巴巴302,060股，相比一季度末，持倉數量增加了82.7%。

值得注意的是，阿里巴巴是Daily Journal在第三季度唯一增持的投資標的，芒格對美國銀行、富國銀行等其他4至個股的持倉保持不變。

覆盤Daily Journal的持倉歷史數據，可以發現，在芒格的掌舵之下，該公司的投資風格非常謹慎，幾乎全部集中於傳統領域的高股息類股票，2021年一季度、三季度突然重倉「抄底」，逆勢加倉阿里巴巴，令市場感到意外。

芒格兩度買入阿里巴巴，或看重該科技股未來長遠發展。（資料圖片）

尤其是，阿里巴巴股價在第三季度一路暴跌，累計跌幅達到34.7%，總市值蒸發超過2139億美元，芒格的下注決心之大可見一斑。

其實，芒格第一次買入阿里巴巴的時間點也耐人尋味。當時是2020年四季度，阿里巴巴股價單季最大跌幅達33.8%。

由此可見，芒格的兩次買入，全是逆勢交易，根據其以往的投資風格大致可以判斷，芒格抄底、加倉阿里巴巴大概率不是為了短期炒差價，應該是在下注阿里巴巴未來的長期發展。

調查顯示外資正對中資股加倉

近日，一份名為《中國投資配置2021》的調查報告引發市場熱議，其給出的數據顯示，全球絕大多數資產所有者均已在過去12個月裏上調或保持對中國投資的配置。

這份調查報告是景順委託經濟學人影響力（Economist Impact）對全球投資者的中國配置進行的調查，涵蓋了北美、亞太、歐洲和中東地區的200位資產所有者，調查在今年6月至7月期間收集了全球投資機構的資深投資專家對其中國投資配置的看法。

其中85%的受訪者表示，已在過去12個月上調或保持中國配置，64%預期將在未來12個月進一步增持；只有12%的受訪者表示預期會有所減持。

在全球範圍下注的海外資金，往往更偏愛高性價比的優質資產，尋找價值窪地，押注穩定且處於向上的經濟體。

中國，是全球唯一一個受到新冠肺炎疫情衝後，仍在2020年實現GDP正增長的主要經濟體，且2021年的經濟仍在穩定增長，這在一定程度上給予了國際資本安全的穩定的大環境。

國信證券首席策略分析師燕翔表示，外資對A股配置比例仍偏仗7。（資料圖片）

達里奧﹕外資誤讀內地連串監管措施目的

另外，當前中國資產的估值水平仍處於合理甚至低估的狀態，國信證券首席策略分析師燕翔表示，目前A股市場在盈利好、估值低的組合下仍具備非常高的投資性價比。同時，非常重要的一點是，當前外資對A股的配置比例依然處於低配狀態。長期來看，外資的持續淨流入依然存有空間。

橋水基金創始人達里奧表示，中國最近的一系列監管措施，被部分西方投資者誤解為「反資本主義」，而這些誤解將讓後者錯失中國的機會，中國政策制定者的行動方向「從未改變」，一直以來都支持資本市場快速穩定發展、企業家精神，並對外國投資者持開放態度。