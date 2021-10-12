恒指陷拉鋸戰　港銀成市場亮點？　專家﹕要睇實呢個時間點

通脹及各大主要央行收水憂慮，再度打擊投資者信心，拖累港股失守二萬五點大關之餘，更一度錄得400點，收市報24962點，跌362點，終止連續3日升勢。短期內港股要突破大市在20天線（今日收市處於24642點）至50天線（今日收市處於25441點）之間區域，又暫未有太大動力。



雖然大市在短期內走勢難有突破，但是「金魚缸」內仍不乏焦點。隨著美國10年期國債孳息升穿1.6厘，一眾銀行股成為投資者吸納對象，其中重磅股﹑人稱獅王的滙豐（0005）近期企穩45元，較上月底的40.95元，累計近一成升幅。



此刻投資者仍可以追入銀行股？分析師認為，銀行股前景仍要視乎美國聯儲局議息會議，而市場人士指出投資者大致消化相關消息；並且要留意恒大系事件會否對中資金融股及大市的衝擊，又指出50天平均線成為大市阻力。



恒指於50天線尚有阻力

大市走勢波動，富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，恒指已經升穿7、8月底部，關鍵還看恒大系及中資金融股會否拖累大市，倘若恒指能企穩24800點，並進一步突破50天線，就能扭轉跌勢。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦指出，內地監管政策逐漸明朗、限電影響、恒大（3333）事件緩和，港股早前出現反彈，現呈上落格局，50天線尚有阻力，料恒指在24500點至25441點之間。

對於美國10年期國債孳息升穿1.6厘，美元持續走強，市場亦普遍預期美聯儲下月將宣布縮減債券購買規模，「熱錢」理應流入債市，但阮子曦認為，「收水」消息早已傳出，市場已大致消化相關消息，預期美國10年期國債孳息可高至1.9厘，只要上升速度不快，對股市影響有限。

美國10年期國債孳息回升，有利銀行的放貸業務利息收入增長，阮子曦表示，本地大型銀行股受惠於美債息上升。（資料圖片）

阮子曦：炒港銀股要留意議息會議

而美國10年期國債孳息回升，有利銀行的放貸業務利息收入增長，阮子曦表示，本地大型銀行股滙豐、渣打（2888）受惠於美債息上升，股價近日表現不俗，雖然今日出現輕微回吐，但長遠而言，美國10年期國債孳息會持續上升，意味著金融機構貸出款項時，可收到更高利息，而借入款項時支付較少利息，從而增加銀行淨利息收入，利好一眾港銀。

不過，他又指，投資者要留意聯儲局的議息會議，當聯儲局正式宣佈縮減債券購買規模，美債息可能會「反高潮」，出現短暫回落，不利本地銀行股。

譚朗蔚指出，科技股屬於跌浪反彈，不宜入市。（資料圖片）

譚朗蔚：阿里巴巴「從來冇好過」

科技股方面，拖累大市跌逾400點，雖然美團﹙3690﹚因涉違《反壟斷法》遭市監總局罰款34.42億元，但股價昨日（12日）升逾8%，有大行認為此次美團遭罰款，相關金額較預期少，能消除投資者負面情緒，年底前內地監管機構再出手的機會較少。

不過，譚朗蔚指出，科技股屬於跌浪反彈，不宜入市，惟首選美團，因其股價升穿9月頂部，有望攀升至300元，而騰訊亦有機會升至492元，至於阿里巴巴就尚未出現好轉，升勢短促，或只是挾淡倉，亦未出現黃金交叉，直言「從來冇好過」。

另外，阮子曦表示，對於科技股投資者不急於入市，反而可留意本地消費股及旅遊相關股，如新秀麗（1910），又指中升控股（0881）第三季度新車銷量大增，毛利率及毛利進一步大幅增長，公司業務增長穩健。