中央第四巡視展開　銀保監會及大型國有銀行等6年來首遭巡查

中國政府正加大力度整改金融體系，中央相關部門啟動6年來對金融監管機構、大型國有銀行、保險公司和不良資產管理機構的首次巡視檢查。

中央第四巡視組將在中國銀保監會工作2個月左右，巡視組受理信訪時間截止到今年12月15日。

銀保監會黨委書記、主席郭樹清表示，中央第四巡視組對中國銀保監會黨委開展巡視，體現了黨中央對銀行保險監管工作的高度重視，要把支持配合巡視工作作為當前重要任務，主動查擺、系統梳理工作中存在的問題和不足，實事求是反映情況。

第八輪巡視銀保監會、大型國有銀行等巡查

此次中央第八輪巡視對25家金融單位黨組織開展常規巡視，銀保監會是其中之一。之前的幾輪巡視覆蓋了其他中央和地方政府機關以及國有企業，最新這輪巡視則聚焦中國人民銀行、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所、深圳證券交易所、大型國有銀行以及中國華融等不良資產管理公司。

有分析指，此舉顯現中國政府對幹部和企業高管的反腐立場日益強硬。在為期數年的反腐運動中，已有超過150萬名政府官員受到處罰，最近的案例包括華融前董事長賴小民被執行死刑，以及國開行原董事長胡懷邦被判處無期徒刑。

同時，中國政府也在整頓從金融科技平台到房地產開發商在內的多個產業，以遏制金融風險。北京對科技巨頭和其他產業的監管措施，以至國家主席習近平推動的「共同富裕」，近期對全球投資人惶恐不安。