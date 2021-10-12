恒大危機或掀違約潮　內發展商面臨三重打擊

10月11日，恒大（3333）部分境外債券持有人尚未收到利息支付，在此之前該公司已經兩次未能按時兑付美元債券票息，有分析稱，如果恒大不斷深化的債務危機阻塞關鍵性的融資渠道，且負債沉重的借款人資金狀況無法改善，那麼中國房地產公司明年可能掀起違約潮。

彭博社10月9日報道，隨着中國政府繼續採取措施給房地產市場降温，有越來越多的跡象顯示，恒大的流動性危機將會蔓延到其它的開發商。「百強房企」花樣年（1777）意外違約，導致離岸債券市場出現劇烈拋售，令市場更加擔心蔓延的風險。中國垃圾級美元債的收益率升至16.9%，為大約十年以來的最高水平，而恒大集團美元債價格跌至紀錄新低。

另類資產管理公司SC Lowy首席執行官Michel Lowy10月8日接受《彭博電視》訪問時表示，中國的開發商面臨「三重打擊」，即離岸融資渠道縮水，「災難性的」9月預售表現，以及在岸銀行市場受限。

Lowy表示，如果到明年風險較高的發行人仍然難以在離岸市場融資，則可能引發「巨大的違約潮」。「最終，這就是一場流動性遊戲，中央政府到某個時間點開始讓步，釋放房地產開發商的流動性壓力之前，你還能生存多少個月？」

彭博稱，雖然中國政府有可能會採取行動，防止恒大無序違約引發系統性風險，但政府不太可能介入直接援助恒大。最近幾年，中國政府允許違約數量逐漸增加，從而限制道德風險，並鼓勵債券市場定價更好地反映風險水平。彭博彙編的數據顯示，今年創紀錄的1,750億元人民幣境內公司債違約中，房地產公司未按期兑付的規模佔比達36%。