湖北銀保監︰友邦湖北分公司准予開業

撰文：黃捷
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中國銀保監會湖北監管局發布關於設立友邦人壽保險﹙1299﹚湖北分公司的批復，批准該公司設立友邦人壽保險有限公司湖北分公司，准予開業。

當局稱，該機構經營區域和業務範圍由公司授權決定。

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