IMF下調今年全球經濟增長至5.9%　料美國增長6%中國可達8％

國際貨幣基金組織（IMF）表示，威脅環球經濟增長的風險正在增加，當中包括新冠疫情出現變重病毒，供應鏈緊張、通脹加速以及食品與燃料成本上升，於最新的《世界經濟展望》中，估計今年全球經濟增長為5.9％，較7月份的預測下調0.1個百分點；明年增長預測維持在 4.9%。

組織研究主管Gita Gopinath於報告中拍攝各國經濟增長出現差異，部分低收入國家得到疫苗的機會有限，令增幅大減。

中國明年增長則僅5.6%

IMF對美國今年的預測下調一個百分點至6%，主要是因為供應鏈緊張，但將其明年預測由4.9%上調至5.2%；中國今年經濟增長下降0. 1個百分點至8%，明年增長則僅5.6%；至於歐元區預測由4.6%上調至5%，明年預測保持在4.3%。

今年香港增長達6.4%

IMF預期香港今年經濟增長為6.4%，較4月份上調2.1個百分點，明年經濟預期則為3.5%；預期本港今年通脹上升1.9%，失業率為5.6%。

隨著投資者越來越擔心滯脹風險，IMF的預測向市場釋出舒服的的訊號，認為發達經濟體通脹率將在今年最後幾個月達到頂峰後，到明年年中將回落至2%；惟估計新興經濟體的消費價格，在今年上漲5.5%之後，明年仍升4.9%。