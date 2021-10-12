中紀委巡視多間機構兩個月　包括四大銀行、中證監及深交所等

《華爾街日報》引述知情人士指出，中國國家主席習近平要求審查中國國有銀行，及其他金融機構與大型民營企業發展關係。

詳細報道：外媒﹕內地正審查國有銀行與恒大及螞蟻等民企發展關係

中共中央紀律檢查委員會及國家監案委員會於傍晚，上載18篇「要聞」，指已分別委派巡視組，巡視四大國營資產管理公司，包括中國東方、中國信達、華融及長城，同時亦巡視深圳證券交易所、國家外匯管理局、中證監、國家開發及農業銀行。

另外亦包括中信集團、中投；人民銀行，四大國有銀行包括中國銀行（3988）、農業銀行（1288）、建設銀行（0939）及工商銀行（1398），以及中國人壽及人保兩大保險集團。另外，10月10日及11日，亦已派巡視員到交通銀行（3328）、上海證券交易所、銀保監及光大集團巡視。

巡視工作條例規定，中央巡視組主要受理反映領導班子及其成員、下一級黨組織領導班子主要負責人和重要崗位領導幹部問題的來信來電來訪，重點是關於違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律等方面的舉報和反映。

不同的機構均表示，會積極支持配合中央巡視組工作，強化政治責任，深刻認識對金融單位開展巡視的重要意義，切實增強接受巡視監督的自覺性主動性，極支持配合中央巡視組工作，堅決完成好黨中央交給的巡視任務等。

《華爾街日報》早前報道，指出今次審查由內地最高反腐機構牽頭，重點為25家金融機構；又指出中央紀律檢查委員官員正在審查有關機構貸款﹑投資及監管紀錄檔案。

報道又指出，審查重點為內地國有銀行﹑投資基金及金融監管機構是否對民企變得過於友好，特別是恒大（3333）﹑滴滴出行及阿里（9988）旗下螞蟻集團。