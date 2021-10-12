廣東省於澳門發行22億離岸人民幣地方債　獲逾3倍超額認購

澳門特區政府表示，廣東省人民政府今日（12）成功於澳門特區發行其首隻離岸人民幣地方政府債券，這也是在澳門發行的首隻內地地方政府債券。

廣東省是次發行的債券面向機構投資者，發行規模為22億人民幣，期限為3年，發行利率定價在2.68%，為本地及境外機構投資者提供了更多投資選擇，並可藉此參與廣東省的經濟發展。本次發債吸引了本地以及境外包括內地、香港、台灣、巴西、澳大利亞和日本機構投資者參與，最終獲得超過3倍的超額認購，發行圓滿成功，說明是次發行的債券切合投資者的需要。

澳門特區政府指，今年是國家「十四五」規劃的開局之年，在粵港澳大灣區融合發展的背景下，廣東省在澳門發行離岸人民幣地方政府債券，是粵澳兩地跨境金融合作的新突破，也是繼2019年國家財政部首次在澳門發行國債後，澳門債券市場發展的另一個重要里程碑。本次發行將有助提升澳門債券市場的廣度和深度，為澳門債券市場的穩步發展奠下更穩固的基礎，也將進一步豐富澳門離岸市場的人民幣金融產品，促進人民幣國際化。

澳門特區政府表示，謹此感謝國家財政部、廣東省人民政府對澳門債券市場發展的支持，向促成是次廣東省地方政府債券在澳門發行的各方表示衷心感謝，歡迎廣東省政府日後繼續以澳門作為平台發債融資，進一步支持澳門債券市場發展。