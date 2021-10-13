Cathie Wood難忍高通脹　遷辦公室至佛州聖彼得堡並料成科技中心

去年因押注特斯拉出圈的「牛市女皇」—— 投資機構Ark Investment Management創始人、CEO兼CIO Cathie Wood也和特斯拉一樣，以實際行動支持公司辦公地點遠離高通脹環境下高成本的城市。

Cathie Wood在Ark的線上活動中表示，無論是個人還是企業，都應該避免受通脹影響，去往成本更平價的地方是潮流。從世界上租金非常高的地方轉向租金低得多的地方是一種大遷移。這會產生複雜的影響，因為很多人之前沒有將通脹考慮在內，現在他們要考慮了。

Wood講話前，上周Ark剛剛宣佈，定於11月1日將公司辦公所在地從紐約市，遷至佛羅里達州聖彼得堡，並將開設一家科技公司孵化器。她大力宣傳聖彼得堡的低成本，並預測它將成為科技企業新的聚集地：

「包括租金在內，佛羅里達州聖彼得堡市的生活成本比紐約市低20%到40%。」

聖彼得堡市不徵收個人所得稅

「我們相信，聖彼得堡將成為下一個（德州）奧斯汀市，吸引科技企業和創新。很多人覺得佛羅里達和聖彼得堡是退休養老的地方，其實可不僅僅如此。」

巧的是，Wood口中的奧斯汀正是最近特斯拉宣佈要遷往的總部所在地。聖彼得堡所在佛羅里達州和奧斯汀所在的德州一樣，都沒有徵收個人所得稅。

上周特斯拉CEO馬斯克在公司股東大會上宣佈，特斯拉將總部從加州帕洛阿爾託遷至奧斯汀。加州對富有居民徵收的個稅在全美名列前茅，而德州沒有個人所得稅。馬斯克今年有資格獲得數十億美元的股票期權報酬。他的個人基金會去年10月已經從加州轉移到奧斯汀。