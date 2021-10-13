內房美元債規模逾2000億　違約風潮下　內媒形容︰滑向至暗深淵

內房債務風暴，除了風眼恒大﹙3333﹚之外，「環京龍頭」華夏幸福、「四川一哥」藍光發展、百強房企花樣年﹙1777﹚，以至小型房企陽光100都出現境外債券違約，而新力控股﹙2103﹚早前亦已宣布，沒有足夠資金償付一周後到期的2.5億元美元債，預計實質性違約在即。

中資美元債存量近7萬億

內媒《第一財經日報》報道形容，債券違約暴跌觸動市場敏感神經，地產美元債滑向「至暗深淵」。目前，中資美元債存量規模總計8,614億美元﹙6.72萬億億港元﹚，發行主體集中於金融、房地產和城投，地產存量佔比達到24%。這個天量的債券市場，曾幾度為房企提供它們急需的資金，境外投資人也獲得了高收益。

報道指出，如今雙方蜜月期不再，部分房企碾碎了自身信用，深陷「逃廢債」的質疑中。如果沒有特殊利好情況發生，一大波房企境外債違約潮可能即將出現。在至暗時刻，也有一大批房企通過密集回購，希望能穩住市場信心。一名金融分析師受訪時稱︰「在現在的房地產融資環境下，境外債故意違約就等於選擇自殺，造成的直接結果就是債券大面積暴跌。」

內媒形容，部分房企碾碎了自身信用，深陷「逃廢債」的質疑中。﹙資料圖片﹚

中資房企美元債大面積暴跌

事實情況也是如此。在花樣年違約事件之後，接踵而至的就是中資房企美元債大面積暴跌。

10月4日晚上，花樣年披露公告稱，公司約2.06億美元的未償還票據已到期，且未於當日付款，構成實質性違約。次日，多隻內房美元債創下高息地產債8年來最大跌幅。

報道指出，花樣年只是導火線，連坐承受痛苦的，還包括綠地、陽光城、弘陽（1996）、佳兆業﹙1638﹚、禹洲（1628）、建業﹙0832﹚、當代置業﹙1107﹚、融信（3301）、中南、中梁（2772）等一眾房企。其中，陽光城面對債券連日暴跌，不得不給投資者寫信闢謠，指出此前網傳的相關專案停工、表外負債等內容均為不實消息。

花樣年構成實質性違約，翌日多隻內房美元債創下高息地產債8年來最大跌幅。﹙圖字建議﹚

中資地產美元債明年迎償債高峰

事實上，經過十多年的發展，中資地產美元債規模非常龐大，是中國房企的主要融資渠道之一。根據中金公司統計，截至2021年8月底，中資地產美元債存量規模為2,097億美元﹙約1.64萬億港元﹚。

報道指出，2021年、2022年、2023年，是中資地產美元債的三個償債高峰年，其中2022年將是最頂峰，並引述《久期財經》統計指，2020年地產美元債總到期規模為395.81億美元﹙3,087億港元﹚，共計104筆。這一數據到2021年暴漲，總到期規模為592.42億美元﹙4,620億港元﹚。2022年，總到期規模達到614.97億美元﹙4,796億港元﹚。2023年，總到期規模510.18億美元﹙3,979億港元﹚。

報道又指，目前也有一批房企沒有選擇「躺平」，它們在試圖努力穩定市場信心，保住自身信用，資料顯示，10月5日至8日，中梁、禹洲、德信（2019）、金輝控股（9993）、弘陽、融信等房企密集對外披露回購美元債。

恒大將面對多筆到期債券。﹙資料圖片﹚

恒大將面對多筆到期債券

從現在起至2023年末，中國的地產商合計要償付約合7,687億元人民幣的美元債。報道指出，恒大即將面對的到期債券最多。明年3月、4月、10月、11月，恒大分別有20.25億、14.5億、20億、6.45億美元；後年，恒大於1月、4月、6月、10月、11月，分別有10億、8.5億、13.5億、20億、5.9億美元債要兑付。這些債券評級均為C級。

花樣年面臨的壓力同樣非常大，今年12月有兩筆美元債即將到底，合計5.5億美元；明年有三筆，合計11.5億美元；2023年還有4筆，分別達到4.5億、4.5億、3.5億、3.2億美元。這些債券評級為C級或CC級。