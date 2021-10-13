教育股迎來轉機　中央鼓勵龍頭企業辦職業教育　相關A股全面爆炒

中央提出鼓勵行業龍頭企業舉辦職業教育，教育股迎來轉機，A股相關板塊造好，開元教育（深圳﹕300338）升近兩成，即升停板；傳智教育（深圳﹕003032）及昂立教育（上海﹕600661）升10%，亦升停；中公教育（深圳﹕002607）升4%。

《新華社》報道，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》提出，鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育，鼓勵各類企業依法參與舉辦職業教育，並鼓勵職業學校與社會資本合作共建職業教育基礎設施、實訓基地，共建共享公共實訓基地。

意見提出，到2025年，職業教育類型特色更加鮮明，現代職業教育體系基本建成，技能型社會建設全面推進。辦學格局更加優化，辦學條件大幅改善，職業本科教育招生規模不低於高等職業教育招生規模的10%，職業教育吸引力和培養質量顯著提高。

券商：對教育行業有提振作用

投資者最為關注的是政策對行業的提振作用，國聯證券認為，在政策的支持和引領下，民辦職業教育或迎來發展的黃金時代。職業教育、高等教育目前是教育行業裏面受政策風險較小的細分賽道，屬於政策鼓勵的方向：職業教育也將迎來高速發展的時期，未來或將出現更多的政策利好，行業估值也有望修復。

另一方面，國聯證券指出，隨內地重視程度的提高和相關政策的出台，社會對職業教育的認可度和接受度也逐漸提高，也將進一步帶動需求的增長，初等職業教育和中等職業教育招生人數整體也呈現穩步上升趨勢，預計未來3至5年為職業教育的黃金發展期。

而東吳證券認為，「雙減」之下義務教育將更多回歸到學校內部，校外學科類培訓機構臨較大轉型壓力，相比之下職業教育公司的政策性價比更高。