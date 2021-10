有「連登契媽」、「科技女股神」之稱的方舟投資(Ark Invest)創辦人Cathie Wood,周二出席一個網上研討會時警告,中國經濟放緩或波及全球經濟,並拖累大宗商品價格和經濟增長。

她表示,中國針對遊戲、教育及金融等行業的監管措施,正增加因政策錯誤而令經濟急劇放緩的可能性,更形容當局是在「玩火」(policy makers in China are beginning to play with fire)。女股神又指,若果六個月後再回顧這段時期,「會說這不是很明顯,中國將出現重大且出乎意料的經濟放緩嗎?」

影片截圖

另外,她繼續看好Tesla,即使內地乘用車銷量按年下跌17%,惟公司上月於中國的銷量仍然強勁。

至於市場擔心出現通脹,她反而認為市場應關心通縮,估計商品價格急跌、華盛頓稅收政策陷入僵局,以及創新科技下,會出現通縮; 她又以自己投資公司的總部遷至佛羅里達州聖彼得堡,當地生活成本比紐約市低20%到40%,當中包括租金,相信市場將出現由租金高地方搬到租金低地方的外流或大遷移,這是市場考慮通脹時將不會考慮到混合效應。