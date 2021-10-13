施政報告｜畢馬威：雙城三圈帶動粵港澳深度融合　三年內請7000人

早前施政報告中提出重點提出建設北部都會區，確立「雙城三圈」空間概念。畢馬威認為，概念全方位突破深港兩地固有的行政界線，令新納入發展的流浮山對準剛擴容的前海合作區，新田科技城可放大河套深港科技創新合作區的群聚效應，推動粵港澳大灣區內的深度融通，並在宏觀政策視野下綜合統籌規劃，創造協同發展容量。

畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示，「雙城三圈」可發揮國際循環格局中的重要節點作用，更好地利用兩個市場、兩種資源，促進香港特區建設國際創新科技中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心。

畢馬威又認為，施政報告能加速發展其他新興產業，建立新的支柱產業，著力於在粵港澳大灣區尋找機遇，覓得新的「增長引擎」促進經濟多元發展，為年輕人創造一片更廣闊的天空。

陶匡淳表示，香港特區作為大灣區的金融樞紐，正吸引著眾多中國內地企業擴大在港業務，而在短時間內成功物色符合其特定需求的人才已是當務之急。

因此，畢馬威計劃在未來三年在中國開展大規模的招聘，預計在內地、香港和澳門的雇員人數將會從目前的13,000人增加到約20,000人，同時將辦事處的數目從28個擴充至40個，以滿足中國香港和中國澳門經濟、金融市場深度融合帶來的會計和諮詢服務需求的增長。