《路透》﹕SEC就金融機構如何追蹤員工數碼通訊作調查

新冠疫情下促使不少企業容許員工在家工作，可是如何監管員工在使用電子溝通渠道符合要求，卻為一大難題。去年摩根士丹利更因為有兩名高層被裁，原因與兩人在未經授權而使用WhatsApp討論工作，反映出企業對員工使用電子渠道工作有嚴格要求。據《路透》引述3名消息人士指出，美國證券交易委員會（SEC）已就一眾華爾街大行如何追縱員工的數碼通訊，展開廣泛調查。

報道引述一名匿名的消息人士指出，SEC執法人員在最近數星期與多家銀行聯絡，以檢查相關銀行有否就員工與工作相關的通訊作充份紀錄，包括短信及電子郵件等，員工的個人設備更是重點。

兩名消息人士指出，是次大檢查行動或源自SEC對一家金融機構已進行一段時間的調查。

在今年8月摩根大通披露，該行一直應對監管機構調查，有關調查涉及該行是否遵守保存通過未經其未批准的電子信息渠道，發送商業通信紀錄要求。該行又指出正與監管機構討論一項解決方案，惟並無說明與哪間機構磋商。

報道指出SEC及摩通發言人均拒絕評論。

SEC﹕若未能保留及提供通知紀錄妨礙監管機構調查

報道指出SEC與金融業監管局（FINRA）要求券商保留所有業務相關通訊紀錄，其中一名消息人士指出，銀行必須小心行事，才在不侵犯員工私隱下遵守有關要求。

消息人士指出，在美國僱主要求檢查僱員個人通信並無明確法律依據，在其他國家則有可能違返數據保護法規，因此不少金融企業禁止將個人電子郵件﹑短信及其他社交媒體渠道用於工作目的。可是即時通訊程式使用激增，對企業而言是一項挑戰。

報道亦指出SEC執法部門負責人Gurbir Grewal於一次演說中提及，金融機構應掌握個人設備使用增加﹑新通信渠道及其他技術發展引致的問題。Gurbir Grewal又指出若未能保留及提供通信紀錄，或妨礙監管機構的調查。