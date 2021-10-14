前美國財長薩默斯批評美聯儲可能導致通脹失控

據彭博社報道，美國前財政部長勞倫斯·薩默斯（Lawrence Summers）指責美國和其他地區的貨幣政策制定者對社會問題過於關注，而對1970年代以來最大的通脹風險卻不夠重視。

「我們這一代央行官員正在用自己的敏鋭度來定義自己，」現任哈佛大學教授的薩默斯周三（10月13日）表示。「他們通過對社會的關注度來定義自己。」

在國際金融協會（IIF）主辦的虛擬會議上，薩默斯將美聯儲和其他央行淡化通脹風險的觀點，與前美聯儲主席Arthur Burns和G. William Miller作比，這二人在1970年代擔任美聯儲主席時，年通脹率經常超過10%。

「與我的職業生涯之中美國的通脹失控之時相比，我們現在處於更大的危險之中，」現年66歲的薩默斯說。「英國朝着失控的方向走得更遠，我認為我們在歐洲面臨一些風險。」

薩默斯講話之前數小時，美國勞工部報告顯示9月消費者價格（CPI）按年上漲5.4%，創下2008年以來的最大按年漲幅。薩默斯說這讓他「更加擔心」通脹前景。

薩默斯提到了他所謂的「非常令人擔憂」的幾個原因，包括超寬鬆的貨幣政策，房價飆升，聯邦預算赤字高企，和家庭儲蓄過剩。

他指責美聯儲和其他央行沒有讓投資者為決策者可能採取強硬措施來抑制通脹預做準備。