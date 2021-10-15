中概股逆市下挫　老虎證券跌超21%　富途瀉逾一成

周四美股收高，截至收盤，道指漲534.75點，或1.56%，報34912.56點；納指漲251.79點，或1.73%，報14823.43點；標普500指數漲74.46點，或1.71%，報4438.26點。

熱門中概股收盤多數下滑，券商股走低，老虎證券跌超21%，富途控股跌超12%。此前，中國人民網發文稱富途、老虎等跨境網路券商在用户訊息安全以及合法化、合規化方面存在風險。

教育股中，新東方漲超1%，網易有道跌超8%，高途跌近5%，好未來跌超2%，掌門教育、一起教育跌近1%。

新能源汽車股中，理想汽車漲超2%，小鵬汽車跌超1%。

其他熱門中概股中，雲米科技漲超16%，團車漲近11%，九紫新能漲超8%，微貸網漲近6%，中網載線漲超3%，聯代科技漲近2%， 途牛漲近2%，世紀互聯、人人公司、流利說漲超1%。陸金所控股跌近9%，中環球船務跌超8%，叁騰科技跌近8%。

水滴公司、新氧跌超7%，貝殼、滿幫跌超5%，鬥魚、愛奇藝跌超5%，趣頭條、霧芯科技跌近5%，虎牙、騰訊音樂跌超4%，拼多多、唯品會跌超3%，知乎跌近3%，嗶哩嗶哩、搜狐、優信跌超2%，騰訊ADR、HM汽車之家、歡聚集團、房天下、前程無憂、迅雷、金山雲、瑞幸粉單跌超1%，嘉楠科技跌近1%。