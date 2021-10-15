美團騰訊撐市　恒指半日高收207點　吉利漲逾7%冠藍籌｜持續更新

隔晚美股三大指數高收，道指收市升534點或1.56%，報34912點。標指攀升74點或1.71%，收市報4438點，創3月以來最大升幅；納指上漲251點或1.73%，收市報14823點。



由於颱風及重陽節假期，港股休市兩天，今日復市。ADR港股比例指數收報25159點，較周二（5日）收市高水197點，「黑期」今早靠穩，料恒指或徘徊二萬五點。



【12:06】吉利漲逾7%冠藍籌

港股半日反覆向上，恒指半日升207點或0.83%，午報25170點，成交額1,038億元。恒生科技指數升1%，午6263點。國指午報8907點，升58點或0.66%。

汽車股向上，吉利（0175）半日勁升7.7%，午報24.35元，暫為表現最好的藍籌。比亞迪（1211）亦升6.6%，午報270.6元；長汽（2333）上漲7.12%，午報33.1元；廣汽（2238）午報7.61元，升3.4%。

教育股亦造好，新高教（2001）半日飆逾兩成，午報4.33元。新東方（9901）漲7.14%，午報18元。

科技股方面，美團（3690）半日升3%，午報277.2元；騰訊（0700）升2.6%，午報495.6元；阿里巴巴（9988）則跌0.4%，午報160.6元。

金融股方面，友邦（1299）半日靠穩微升0.5%，午報87.9元；滙豐（0005）漲1.8%，午報45.75元；平保（2318）吐0.1%，午報56.7元；港交所（0388）升0.7%，午報465.5元。

【11:20】贛鋒鋰業先跌後升 曾漲近半成

贛鋒鋰業（1772）先跌後升，開市後曾瀉近3%，見128.1元，逾兩周低位，其後一度反彈飆近半成，高見138.4元，最新報137.8元，仍升4.4%，成交額7.2億元。

海航股大瀉，中遠海控（1919）曾瀉近一成，低見9.92元，最新報9.99元，仍跌9.02%，成交額11.04億元。中遠海能（1138）挫4.6%，報3.75元；中遠海運港口（1199）跌3.5%，報6.4元；太平洋航運（2343）跌2.6%，報3.34元。

【10:53】恒生指數升近200點

恒生指數最新升近200點，報25140點。科指升62點或1.01%，報6262點。

騰訊（0700）、美團（3690）漲逾2%。吉利（0175）大升9.3%，比亞迪（1211）漲6.1%。

比特幣今早高見59,000美元水平，惟相關概念股個別發展，火幣科技（1611） 升0.2%；歐科雲鏈（1499） 、雄岸科技（1647）跌逾1%；美圖（1357）升逾7%

【10:30】銅價創逾4個月高位 紫金礦業曾飆逾14%

銅價創逾4個月高位，帶動銅礦股炒上。紫金礦業（2899）一度飆高14.2%，見11.72元，最新報11.12元，報11.12元，成交額達5.86億元。江西銅（0358）亦曾大漲8.8%，見15.28元，現報14.94元，仍升6.41%，成交額1.69億元。

銅期貨昨晚抽高2.6%後，今早進一步攀至每磅466.4美元，升0.7%，創6月2日後最高。

其他金屬股方面，中鋁（2600）微漲0.2%，報5.31元；俄鋁（0486）揚3.5%，報8.48元；金川（2362）升3.05%；中廣核礦業（1164）飆14%。

【10:07】傳中房協召集開會 內房股集體急瀉

內房股下跌，中海外（0688） 跌6.8%，報16.72元；潤地（1109）跌3.4%。碧桂園（2007）跌3.7%，報7.46元；融創（1918）跌4.9%，報14.86元；雅居樂 （3383）跌2.4%；世茂（0813）跌2.74%。

此前內地傳媒引述消息人士指，中國房地產業協會（中房協）預計今日召集部分房企在北京開座談會。

恒生指數最新報25034點，升71點或0.29%。

【09:33】恒指開市後曾倒跌

恒指開市後曾倒跌，最新升33點或0.13%，報24995點。

汽車股造好，吉利（0175）續揚6.4%，報24.05元；比亞迪（1211）上漲3.6%，報263元；長汽（2333）飆5.5%，報32.6元；小鵬汽車（9868）大漲5.85%，報155.6元；廣汽（2238）升3.8%，報7.64元。

【09:20】恒生指數高開224點

恒生指數高開224點或0.9%，報25187點；恒生科指高開82點或1.33%，報6282點；恒生國指開報8916點，升67點或0.76%。大市成交額達61.06億元。

騰訊（0700）高開1.8%，報491.8元；阿里巴巴（9988）平開，報161.3元；美團（3690）升2.23%，報275元；小米（1810）漲1.7%，報21.45元。

友邦（1299）開升1.9%，報89.15元，平保（2318）開跌0.6%，報56.4元。銀行股方面，滙豐（0005）微升1.22%，報45.5元，恒生（0011）升0.8%，報145.4元，渣打（2888）則吐1.6%，報50.7元。

吉利（0175）飆升近6%，報23.95元。

贛鋒鋰業（1772）發盈喜，料第三季盈利按年增4.26倍至5.28倍。今早股價開升2.8%，報135.7元。

中興通訊（0763）料第三季盈利按年升77.99%至1.25倍，股價開升6.1%，報26.9元。

思摩爾（6969）飆近15%，報38.85元。