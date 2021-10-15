聯儲局啟動縮減買債漸近　日圓遭大肆沽空　兌美元恐貶值10%

聯儲局預計11月中旬開始縮債，而日本央行維持的寬鬆政策可能讓日圓下跌10%。

《金十數據》周五（15日）報道，美元兑日圓最近持續走高，亞市盤初，美元兑日圓一度升至113.81，為2018年12月以來的最高水平。日本央行政策前景與聯儲局形成對比，令日圓持續下跌。

市場預期日本央行會維持寬鬆政策，而聯儲局將推進減碼計劃。聯儲局9月會議紀要顯示，委員們普遍認為，應該從11月中旬或12月中旬開始縮減購債。

有媒體指出，那些尋求為聯儲局taper做準備的貨幣交易商，已經將日圓作為最佳賭注。過去三周，日圓兑美元匯率下跌近4%，是10國集團中表現最差的貨幣。然而，有跡象表明，這可能只是未來更大跌幅的開始。

如果歷史可以作為參考，日圓可能會遭受超過10%的跌幅。在2012-2015年，類似的央行政策分歧成為了日圓持續下跌的主要動力。

基本面和技術面都對日圓不利。

能源危機向來對日圓好倉不友好，因為日本是最大的石油進口國之一。隨着WTI原油在不到兩個月的時間內飆升三分之一，日圓的壓力只會增加。

在美國短期利率市場的一個關鍵領域裏，交易員正在增加歐洲美元期貨的淡倉頭寸，表明人們越來越篤定聯儲局將在明年年底開始更快、更積極地加息。

初步數據顯示，在強於預期的美國CPI數據出爐後，芝商所多個2022年底到期的歐洲美元期貨的未平倉合約數量激增。

其中增幅最大的是2022年12月到期的期貨合約。周三交易員們一度完全定價聯儲局2022年9月將會加息，並在2023年3月進行第二次加息。期權交易員的對沖行為可能也是2022年12月歐洲美元期貨合約未平倉數量飆升的關鍵原因。

如果美元/日圓突破關鍵阻力位114.55，後市可能還會強勁上漲。期權指標顯示看漲美元的押注已經佔據上風。倫敦和法蘭克福的交易員表示，大型對沖基金和真實貨幣賬户剛剛開始追隨這一勢頭。

不過，也有人認為該貨幣對即將見頂。Shinkin Asset Management首席市場分析師Jun Kato預計美元兑日圓可能會回落，看似會在114見頂。因為近期的快速漲勢已令該匯率處於超買區域。他表示，最近該貨幣對的快速上漲可能過度，因為在看到關鍵技術位112.40被突破後，投資者加速了美元買盤。