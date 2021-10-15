高盛料油價未來數年維持高位水平　布油年底或升至每桶90美元

據內媒報道，高盛資深大宗商品策略師Damien Courvalin表示，隨著需求反彈而供應仍然緊張，油價可能在未來幾年一直保持在較高價位。

他解決指，市場基本面確保了油價上漲，這不像天然氣那樣，有可能是短暫的冬季衝擊，油價是一輪上漲的開始。高盛的基本預測，是布蘭特原油在年底前達到每桶90美元，Courvalin對未來幾年的油價預測則是85美元。

Courvalin表示，石油市場正處「幾十年來最長的缺口」，冬季需求將繼續超過供應。他補充說，在需求增長的同時，上游石油供應方面的投資缺乏，表明至少在未來一年，石油將維持高價位。

由於供應萎縮的速度快於需求，煤炭價格目前已經達到了歷史最高水平。Courvalin說，當前煤炭市場上發生的情況就是石油市場的「警告信號」。他認為，目前在供應方面，石油鑽探活動還沒有恢復太多，而石油需求正在快速增長，市場正處於「根深蒂固的供不應求」當中。

他重申指，「我們面臨着可能持續多年的供不應求，以及價格大幅上漲的風險。」

Courvalin 指出，人們需要了解，向清潔能源的過渡將需要很長時間，停止對碳氫化合物供應投資的呼籲，只會在未來幾年推高能源價格。基於需求正在進一步反彈，目前需要看到能源的投資。