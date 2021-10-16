港股連升三周重上二萬五　車股發力開動發力　聯想撤回A致急挫

恒指重上二萬五關並連升三星期，惟因颱風及假期因素，令全周僅得三個交易日，報25330點，上周累升493點或約2%，而北水上周則累計淨流入43.7億元。



上周表現最好的是汽車股，比亞迪（1211）和吉利（0175）分別大升11%和9.9%。比亞迪9月銷量為80,114輛，按年增長89.9％，其中，新能源汽車銷量為71,099輛，按年增長2.6倍。比亞迪股價報273元，迫近295元歷史高位。而吉利9月份銷量約10.4萬輛，按年減少約18%，但按月增長約18%，今年首9個月總銷量近92.2萬輛，按年增長約5%，達至全年銷量目標的60%。

花旗指，內地9月乘用車銷量均優於預期，而大多數內地汽車品牌於9月底的累積訂單積壓量高於8月底，表明9月零售銷售復甦的動力不是被壓抑的需求，而是新訂單的增長。同時，內地經銷商調查顯示，10月首周長汽（2333）及比亞迪的零售銷售表現強勁，預示中國未來數月宏觀經濟的好轉，預計內地汽車股行業重估勢頭將持續到11月底。

花旗指，內地9月乘用車銷量均優於預期。汽車股大彈，比亞迪和吉利成為藍籌升幅首兩位。（資料來源：彭博）

安踏受累消費低迷 股價高位跌四成

然而，消費股股王安踏（2020）卻因內地消費低迷而下跌，上周跌7.6%，報121.4元，由8月4日的191.3元高位，短短兩個月間累跌近四成。招商證券指，近期該行與代理李寧和安踏的一名華東地區的經銷商舉行了專家電話會。在十一黃金週期間，該經銷商負責的多個運動服裝品牌的零售流水均按年下滑，其中，李寧、安踏、Nike和adidas分別按年下滑23%、28%、22%和30%。

恒生科指上周升1.8%，報6318點。ATM低位反彈，美團大升9.7%，報280.8元，創近四個月新高。美團因「二選一」壟斷行為被市監局判罰合共計34.4億元人民幣，較市場預期的10億美元（約64.5億元人民幣）為低。阿里巴巴亦順勢抽上，升4%，報161.8元，創一個月高，並自10月5日132元低位反彈近23%。

相反，聯想（0992）卻「回A失蹄」。集團在國慶假期前，即9月30日申請到上海科創板上市並獲上交所受理，不過長假過後，卻意外宣布終止回A，觸發股價單日急挫近13.4%，周五收市報7.69元，全周跌12.7%，成科指跌幅最多的成分股。