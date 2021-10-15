銀公﹕人民幣國際化及數碼發展　屬今年工作重點

行政長官林鄭月娥上周公布新一份《施政報告》，當中提到多項鞏固香港國際金融中心的措施。香港銀行公會表示歡迎，並相信能夠進一步提升香港的國際競爭力。包括人民幣國際化、數碼發展、應對氣候變化，以及培訓人才方面，都屬於今年銀行公會的工作重點。

銀公指出自2004年香港試辦人民幣業務以來，銀行業界一直擔當先行者的角色，在風險可控的原則下，穩步推進人民幣國際化，讓香港至今仍然是全球最大的離岸人民幣中心，而本港的人民幣產品和服務種類亦不斷擴大，由存款、貿易結算、風險管理工具，以至股票、債券及財富管理產品的互聯互通。

其中，「滬深港通」推出7年來，受到境內外投資者歡迎，若日後「港股通」容許以人民幣計價，相信能夠擴大本港人民幣資金池，同時，讓投資者有多一個選擇。

銀行公會的人民幣服務專責小組近日舉辦工作坊，就互聯互通、提升香港離岸人民幣中心地位，以及境外人民幣流動性方面，與業界交流，並討論如何透過粵港澳大灣區，進一步推動人民幣國際化。

支持引入開放API

銀公又指出近年銀行業積極拓展數碼科技，例如區塊鏈、大數據、生物認證等，希望透過科技提升服務和營運效率，讓客戶得到更佳的服務體驗。在《施政報告》內，提到政府將與內地積極研究建立一站式沙盒聯網。銀行公會相信，措施有助鼓勵銀行業界與科技公司合作，攜手推動金融創新。銀行公會剛於本周結束第三階段開放應用程式介面（開放API）技術標準的諮詢工作，技術標準將涵蓋客戶認證、客戶體驗、數據、技術、資訊保安等，會支持以循序漸進的方式引入開放API，除了鼓勵金融創新，而且讓其他行業與銀行有充份空間完善技術及管治等配套，漸漸累積經驗。

此外銀行公會歡迎政府將「環境、社會及管治相關財經專才」和「資產管理合規專才」加入「香港人才清單」。事實上，這兩個專業範疇都是香港國際金融中心的重要支柱，相信推動金融中心發展，必須配合足夠和合適的人才，因此，公會一直與業界討論，旨在豐富香港的人才庫，以及協助銀行從業員發展新技能，滿足市場發展的需要。