港股再下一城？ 睇實今早內地GDP 消費可否回暖｜港股早評

港股上周重上二萬五關，兼連升三星期，今日能否再下一城，需要密切關注今早10時公布的內地第三季GDP及零售工業等「三頭馬車」經濟數據，若未如預期將令港股受壓。同時，正在停牌的恒大（3333）債務問題又有多項新進展，包括財匯局出手調查恒大、以及主席許家印押股等，市場的憂慮情緒或會擴散至其他上市內房；不過市傳內銀在第四季可加快對房貸抵押貸款的審批，相信會令內房股處波動整固階段。

今早10時公布的內地第三季GDP及零售工業等「三頭馬車」經濟數據。(資料圖片)

第三季中國GDP預測為5%左右

內地今早會公布第三季GDP數據，受到季內的河南水災、房地產投資及消費疲弱等影響，現時市場預測GDP為5.1%至5.2%，回落至去年年中低位。

不過對於9月份公布的工業生產、消費品零售及房地產等三頭馬車經濟數據，綜合分析預期，工業生產及房地產數據仍然會疲弱；不過零售數據有機會出現回升。

中金料零售增長有望回升至4%

反映內需消費的社會消費品零售增長，在8月份創下2.5%的低位後，中金公司預計，9月社會消費品零售總額增速在4%左右，對應兩年複合增速約3.6%，基本恢復至7月的增長水平。

消息指越秀放棄收購灣仔恒大中心。（歐嘉樂攝）

消息指越秀放棄收購灣仔恒大中心

正在停牌的恒大債務問題又有多項新進展，首先，本港的財匯局出手調查恒大，將就恒大2020年度帳目、2021年中期帳目財務報表展開查訊，並且對羅兵咸永道上年度帳目進行的審計展開調查。當局質疑恒大帳目有沒有遵守「適用財務匯報準則」，以及核數師羅兵咸永道有沒有就此遵從適用審計準則。

恒大現時一直與各方協商出售資產，不過據《路透》引述消息指，一直以來傳出最有機會收購恒大資產的越秀集團，亦會放棄收購位於灣仔的恒大中心。報道指出越秀與恒大原於8月，已差不多洽商至接近最後階段，但越秀董事會最終否決有關建議，因憂慮恒大尚未解決的債務問題，或會為潛在交易帶來不穩定因素。

第三、聯交所最新披露，主席許家印10月8日將手上5億股恒大股份，抵押予第三方。估計抵押股份貨值最多為14.75億元。

傳內地放寬房貸限制

由於恒大現時停牌，故上述的進展不會對其股價有影響，不過投資者對內房行業的憂慮情緒，或會轉為擴散至其他上市公司。固然恒大問題一日未解決，仍然會持續困擾內房行業，惟投資者亦要密切留意政策風向的轉變。

首先，中國人行、銀保監會已於9月底召開房地產金融工作座談會，指導主要銀行準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，保持房地產信貸平穩有序投放。因應會議內容，上周已經有消息傳出，部分內地主要銀行，在第四季加快對抵押貸款的批准，銀行獲准申請販售不動產抵押貸款證券（MBS），以釋出貸款配額。

相信銀行業一旦放寬對樓按貸款的審批，會有助舒緩早前部分城市銀行對二手房「停貸」，錯誤打撃了住房剛需購買力的情況。