港股午後跌勢持續　險守25200點｜持續更新

美國上周五（15日）公布的上月零售數據勝務期，帶動美國三大指數悉數高收，其中道指更大升382點，重上35000點大關，報35294點。今早亞太區股市表現卻未見太突出。



由於美國10年期債息仍處於高位，相信銀行及保險股會繼續成為市場人士關注焦點。至於上周五表現突出的汽車股會否保持強勢，亦為市場人士焦點之一。



【14:40】港股午後跌幅略為擴大

港股在午後維持跌勢，最新報25220點，跌110點，國指跌82點，報8883點，科指最新報6225點，跌93點。

【12:34】港股半日跌77點

港股半日低收，恒指報25253點，跌77點，國指報8894點，報71點，科指報6241點，跌77點，成交額為713.9億元。

金融股掉頭回落，滙豐（0005）報45.8元，跌0.5%，渣打（2888）無升跌，報52.15元，東亞（0023）報12.74元，跌0.2%。

科技股亦下跌，騰訊（0700）跌1.1%，報490.2元，阿里（9988）跌0.6%，報160.9元，美團（3690）跌1.8%，報275.8元，小米（1810）跌0.7%，報21.1元。

不過濠賭股卻逆市上揚，金沙（1928）升3.8%，報17.34元，銀娛（0027）升3.1%，報41.1元月。

油股亦獲投資者追捧，中石油（0857）升2%，報4.11元。

醫藥股藥明生物（2269）為半日表現最佳藍籌，升4.5%，報114.3元，同系的藥明康德（2359）升2.1%，康希諾（6185）升幅更達8.9%，報232.8元。

【10:04】港股跌勢加劇至逾百點

內地剛公布第三季GDP，按年增長4.9%，遜於市場預期的5%，受到消息拖累港股跌幅加劇，最新報25196點，跌134點，國指最新報8878點，跌87點，科指最新報6247點，跌71點。

【09:45】港股早段倒跌

港股高開後迅即倒跌，恒指最新報25264點，跌66點，國指最新報8925點，跌40點，科指報6271點，跌47點。

騰訊（0700）重上500元不成，反而掉頭向下，最新報492.6元，跌0.6%；美團（3690）跌2.7%，報273.2元。

滙豐（0005）逆市上揚，報46.1元，升0.1%，渣打（2888）升0.3%，報52.3元。

【09:23】港股高開94點

恒生指數高開94點，報25425點，國指高開26點，報8992點，科指高開27點，報6346點。

騰訊（0700）高開0.8%，報499.4元，阿里（9988）高開0.4%，報162.5元，滙豐（0005）高開1%，報46.5元，友邦（1299）高開0.8%，報88.5元。