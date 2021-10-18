汽車股再獲追捧　小鵬升逾4%　花旗料汽車股重估趨勢持續到11月底

汽車股今早再獲追捧，比亞迪（1211）升0.73%，長城汽車（2333）升0.15%，吉利汽車（0175）升3.28%，廣汽集團（2238）升1.57%，理想汽車（2015）升1.64%，小鵬汽車（9868）升4.3%。

花旗指，內地9月乘用車（包括新能源及內燃機汽車）銷量均優於預期，估計大部份中國內地汽車品牌10月旗下批發及保險零售業務呈復蘇趨勢，預計成為汽車股短期的催化劑。

該行表示，中國內地大多數本土汽車品牌於9月底的累積訂單積壓量高於8月底，這表明9月零售銷售復甦的動力不是被壓抑的需求，而是新訂單的增長。 花旗對內地經銷商調查還顯示，10月首周長城汽車及比亞迪的零售銷售表現強勁。

該行指，若未來有更充足的車用芯片供應、行業訂單積壓在第四季度繼續增長，內地汽車股行業重估勢頭將持續到11月底。該行重申在行業首選吉利、比亞迪、中升（0881）及小鵬，並料長城汽車在其公佈第三季業績發佈後可能會獲市場重估。

至於恒大汽車（0708）表現亦不俗，股價升6.51%，報4.09元。人民銀行上周五就中國恒大（3333）債務危機首度開腔，表明恒大債務風險對金融行業外溢性可控。而據《財聯社》報道，恒大汽車位於天津的廠房生產線改造在本月初已全面重啟，目前正全力推進，力保明年初恒馳5如期下線。