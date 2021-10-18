中國9月份社會消費品零售總額按年增4.4%　按月增0.3%

中國國家統計局公布，2021年9月份，社會消費品零售總額36,833億元（人民幣‧下同），按年增長4.4%；比2019年9月份增長7.8%，兩年平均增速為3.8%。

其中，除汽車以外的消費品零售額33,298億元，增長6.4%。扣除價格因素，9月份社會消費品零售總額按年實際增長2.5%。從按月看，9月份社會消費品零售總額增長0.3%。

1月至9月，社會消費品零售總額318,057億元，按年增長16.4%，比2019年1月至9月增長8.0%。其中，除汽車以外的消費品零售額285,992億元，增長16.3%。

按經營單位所在地分，9月份，城鎮消費品零售額31,462億元，按年增長4.2%；鄉村消費品零售額5,371億元，增長5.4%。1月至9月，城鎮消費品零售額275,888億元，按年增長16.5%；鄉村消費品零售額42,169億元，增長15.6%。

首9個月網上零售增18.5%

按消費類型分，9月份，商品零售33,002億元，按年增長4.5%；餐飲收入3,831億元，增長3.1%。1月至9月，商品零售285,307億元，按年增長15.0%；餐飲收入32,750億元，增長29.8%。

按零售業態分，1月至9月限額以上零售業單位中的超市、便利店、百貨店、專業店和專賣店零售額按年分別增長6.2%、14.5%、19.9%、17.1%和19.8%。

1月至9月份，全國網上零售額91,871億元，按年增長18.5%。其中，實物商品網上零售額75,042億元，增長15.2%，佔社會消費品零售總額的比重為23.6%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長20.2%、15.6%和14.5%。