中國上月CPI按年上漲0.7%　按月持平

中國國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，中國國家統計局新聞發言人、中國國民經濟綜合統計司司長付凌暉介紹2021年前三季度國民經濟運行情況。

2021年前三季度，中國居民消費價格（CPI）按年上漲0.6%，漲幅比上半年擴大0.1個百分點。其中，9月份中國居民消費價格按年上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點；按月持平。前三季度，城市居民消費價格上漲0.7%，農村居民消費價格上漲0.4%。

分類別看，前三季度食品煙酒價格按年下降0.5%，衣着價格上漲0.2%，居住價格上漲0.6%，生活用品及服務價格上漲0.2%，交通通信價格上漲3.3%，教育文化娛樂價格上漲1.6%，醫療保健價格上漲0.3%，其他用品及服務價格下降1.6%。在食品煙酒價格中，豬肉價格按年下降28%，糧食價格上漲1.0%，鮮菜價格上漲1.3%，鮮果價格上漲2.7%。前三季度，扣除食品和能源價格後的核心CPI按年上漲0.7%，漲幅比上半年擴大0.3個百分點。

前三季度，中國工業生產者出廠價格按年上漲6.7%，漲幅比上半年擴大1.6個百分點；其中9月份按年上漲10.7%，按月上漲1.2%。前三季度，中國工業生產者購進價格按年上漲9.3%，漲幅比上半年擴大2.2個百分點；其中9月份按年上漲14.3%，按月上漲1.1%。