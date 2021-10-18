許正宇冀港股通南向股票交易以人民幣交易短期內有研究結果

《施政報告》指出，研究容許「港股通」南向交易股票以人民幣計價。財經事務及庫務局局長許正宇今日出席立法會財經事務委員會時指出，期望在短期內可以有結果，有關措施可以省卻內地投資者投資港股時匯兌過程，提升價格確定性。

被問及會否吸引內地其他省市來港發行債券時，許正宇指出政府歡迎不同地方來港發債，又指出每次特首林鄭月娥出訪內地時，均會講解本港債券市場優勢。

在談及數碼人民幣在港發展時，許正宇指出早前當局與金管局及人民銀行數字貨幣研究所進行測試，現正考慮將測試擴大，包括吸引更多銀行參加及以不同方式為數碼人民幣進行增值。

他又指出當局並不會強制市民將強積金轉成為年金，明白到市民在亡休保障有不同考慮，會以市民選擇為前提，為市民提供適當的政策支持。

此外有議員問及若明年農曆新年仍未通關，可否向市民派發3,000元消費券時，許正宇指出會綜合經濟及疫情等因素作考慮。