經濟學家料高通脹明年將持續：「這是一場完美風暴」

據《新浪財經》報道，10月進行的一項調查顯示，大部分經濟學家預計令人不安的高通脹在2022年將會持續，因為供應鏈瓶頸將繼續給價格帶來上行壓力，並越來越多地抑制產出。

這些經濟學家的通脹預期較7月份大幅上升，而短期經濟增長預期則下調了。

受訪經濟學家平均預計12月份的通脹率為5.25%，略低於6月份以來的普遍水平。假設10月和11月的通脹率與此相似，將是自1991年初以來通脹率超過5%持續時間最長的一次。

大和資本（Daiwa Capital Markets America）首席經濟學家Michael Moran說：「這是一場完美風暴：供應鏈瓶頸、勞動力市場緊張、超寬鬆的貨幣和財政政策。」

降下半年經濟增長預測

根據受訪經濟學家的平均估計，到2022年6月，消費者價格通脹將降至3.4%，到2022年底將降至2.6%。這仍然高於疫情之前十年1.8%的平均水平。

經濟學家們將2021年的經濟增長預期從7月份調查時的7%下調至3.1%。他們還將第四季度的增長預期從5.4%下調至4.8%。

Visa首席美國分析師Michael Brown表示：「高通脹侵蝕消費者的實際購買力，限制了消費者支出和GDP增長。」