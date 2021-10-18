內房｜穆迪降富力評級至「B3」　降佳兆業評級至「B2」

再有內房股遭下調評級。投資評級公司穆迪將佳兆業集團（1638）企業家族評級由「B1」降至「B2」，因預期在融資條件緊張且大量債務到期情況下，未來6至12個月公司流動性將會減弱，再融資風險增加。

穆迪亦將佳兆業債券的高級無擔保評級由「B2」降至「B3」。

穆迪將所有佳兆業債券評級皆納入觀察名單，是考慮到公司面臨營運及融資環境的挑戰，認為未來12至18個月內產生經營現金流來償還所有離岸債務的能力存在不確定性。

另一方面富力地產（2777）亦遭到穆迪降評級，該內房的企業家族評級由「B2」降至「B3」，而富力地產（香港）的企業家族評級由「B3」降至「Caa1」，展望為負面。

穆迪指出，下調評級反映富力流動性疲弱，再融資風險高，因未來6至12個該公司到期債務金額較可觀，而在融資條件緊張情況下，其離岸融資渠道遭削弱。