恒指半日升298點　ATMX中騰訊獨憔悴　嗶哩嗶哩飆逾12%｜持續更新

美股隔晚個別走，道指曾回吐258點，收市反覆跌36點，報35258點；標指漲0.34%，1報15021點；納指升0.84%，收報4486點。美國首隻比特幣期貨ETF即將登場，Bitcoin一度重上6.2萬美元大關，24小時內高見62,652.4美元。



港股昨日全日低迷下，尾市突獲資金支持由跌轉升，全日收市升78點報25409點，成交1,269億元。尾市拉升中以百度（9888）最為突出，抽升超過4.1%創一個月新高。據悉，内地工信部正審視要求騰訊（0700）、字節跳動等公司向站外搜尋引擎開放，令用戶能夠透過百度等搜索引擎，搜尋到旗下平台內的資訊。今早可留意兩股股價。



【12:01】嗶哩嗶哩飆逾12%

港股表現不俗，恒指半日升298點或1.18%，午市收報25708點；恒生科指午報6466點，升142點或2.25%；恒生國指升126點或1.41%，午報9097點，重上9000大關。大市半日成交金額達664.53億元。

ATMX個別發展，騰訊（0700）半日跌0.56%，午報494.2元；阿里巴巴（9988）則升1.3%，午報165元；美團（3690）漲2.1%，午報286.2元；小米（1810）上揚4.7%，午報22.35元；京東（9618）微漲1.13%，午報321.4元。

快手（1024）半日勁升8%，午報88.75元；嗶哩嗶哩（9626）飆12.4%，午報603.5元。

友邦（1299）半日揚2.7%，午報89.8元，平保（2318）上漲2.2%，午報58.05元；港交所（0388）升1.19%，午報476.2元；建行（1398）亦微升0.4%，午報5.45元。

思摩爾（6969）半日漲7.8%，午報40元。

【10:35】恒指一度升399點

恒生指數一度升399點，高見25808點，最新報25787點，升378點或1.49%。

友邦（1299）最新報3.4%，報90.45元。

【10:08】動力煤價格再上 每噸1955元

動力煤主力合約漲幅擴大至11%，最新報每噸1955元，兗州煤業（1171）漲0.25%，報15.94元；兗煤澳大利亞（3668）升0.9%，報22.45元；中煤能源（1898）漲1.34%，報6.05元；中國秦發（0866）揚3.45%，報0.3%。

電力股再上，龍源電力（0916）上揚6.4%，報17.02元；中國電力（2380）亦升4.2%，報3.47元；新奧能源（2688）微升0.8%，報117.6元；大唐發電（0991）微升0.75%，報1.34元。

油股方面，中海油（0883）回吐0.23%，報8.78元；中石化（0386）微跌0.25%，報3.99元；中石油（0857）亦挫1%，報4.05元。

【09:59】友邦曾抽升4% 帶動大市升逾300點

友邦（1299）一度抽升4%，高見91元，現報90.9元，仍升3.9%，帶動大市升幅擴大至300點。

恒指最新報25688點，升279點或1.1%。

【09:52】恒指早段升逾200點

恒指開市後升超過200點，現升236點或0.93%，報25646點；恒生科指升87點或1.38%，報6411點。

嗶哩嗶哩（9626）漲超過12%，報605元；快手（1024）升4.4%，報85.8元；騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）靠穩，分別升0.16%及1.1%。

體育用品股逆市挫，安踏（2020）一度跌超過6%，低見118.7元，最新報125.1元，仍跌1.34%；李寧（2331）跌1.3%，報86.45元。

【09:20】恒生指數高開61點

恒生指數高開61點或0.24%，報25471點；恒生科指平開，報6324點；恒生國指開報8989點，升18點或0.2%。大市成交額達24.49億元。

騰訊（0700）低開0.32%，報495.4元；阿里巴巴（9988）低開0.12%，報162.7元；美團（3690）平開，報280.4元；百度（9888）開跌0.4%，報167元；嗶哩嗶哩（9626）漲近9%，報585元。

友邦（1299）開升0.6%，報88元，平保（2318）平開，報56.8元。

汽車股吉利（0175）高開3.6%，報25.7元，集團擬向母公司收購2.2億股極氪股份；比亞迪（1211）漲1.5%，報281元；長汽（2333）亦升0.9%，報33.85元。