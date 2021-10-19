中國GDP剎車中港股市卻跌唔落　炒作放水前要睇實兩點｜港股部署

內地第三季GDP意外地跌穿5%，不過恒指上日並未見太大沽壓，反而尾市抽高升78點收報25409點，輕微高於50天線（25407點），見近一個月新高，市場似乎正憧憬內地會出手救市。美股隔晚個別發展，當中科技股主導的納指造好升0.8%，科技股份方面今日宜留意百度（9888）及騰訊（0700），因內地擬要微信、抖音等向搜索引擎如百度等開放內容。



中港股市尾市回穩 人行放水呼聲高

中國第三季GDP按年增4.9%，增速為去年第三季以來最慢，並低於預期。政府表明將努力保持經濟運行在合理區間，確保完成全年經濟社會發展主要目標任務。

觀察昨日中港兩地股市走勢，雖然在令人失望的經濟數據公布後，皆擴大跌幅，當中深證成指跌幅最多擴大至1.4%，不過中港股市都不約而同地在尾市回穩，深證跌幅收窄至0.5%收市。市場似乎正憧憬內地會在經濟下行時期，出手「放水」如下調存款準備金率（RRR）等，因此支持股市掉頭回升。

兩大因素顯示放水機會有限

不過，現階段要憧憬內地「放水」，成數未必高。首先，要考慮內地現時的經濟環境，煤、鋁及銅等工業金屬商品價格創多年高位，上月生產者物價指數（PPI）升至10.7%，創26年來新高，因此人行考慮使用貨幣政策「放水」的機會不高。

第二，回顧上周人行續做5,000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作，連續兩個月完全對沖到期量，利率維持於2.95厘不變，相當於向市場釋出訊號，短期降準機會不大。

傳內地要求騰訊及抖音向搜索引擎開放內容，料對百度有利。（百度）

傳內地要求騰訊及抖音放開壁壘 百度美股升近半成

股份方面，今日可留意兩大中資科技股：搜索引擎百度及騰訊，《彭博》引述消息指，內地工信局正考慮要求騰訊及抖音等媒體公司，讓競爭對手訪問並在搜索結果中顯示它們的內容，此舉可能會進一步消除線上障礙並撼動互聯網廣告領域。分析認為，會對百度有利，百度在美股股價率先升4.5%，收報171.04美元。