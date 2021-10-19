外資美國公債持倉規模8月創下紀錄　當月日本增持中國減持

美國財政部當地時間周一（10月18日）公布的數據顯示，8月外資持有的美國公債連續第五個月增加，並創下歷史新高，但增速有所放緩。



《路透》報道截至8月底，外國投資者持有7.56萬億美元的美國公債。7月持倉規模為7.54萬億美元，據路孚特（Refinitiv）Datastream數據，這是之前的紀錄水準，高於6月底的7.5萬億美元。

道明證券（TD Securities）利率策略師Gennadiy Goldberg表示，增速放緩可能反映出外國買家趁8月美債波動較小之際加倉。

指標10年期美債收益率8月開盤報1.237厘，收在1.307厘，交易區間比7月窄。

「鑑於利率（在8月）趨於穩定，因此買盤與賣盤的情況比以往更混雜，」Goldberg在談到外資購買模式時說。

以歷史標準而言，美國公債收益率目前處於低位，但高於許多主要國家的公債收益率，這增強了其對外國投資者的吸引力。

周一的數據顯示，日本仍然是除美國以外最大的美國公債持有者，8月持倉1.32萬億美元，高於7月底的1.31萬億美元。排名第二的中國在8月底持有1.05萬億美元的美國公債，低於一個月前的1.07萬億美元。

8月外國淨購買美國長短期證券和銀行資金流動總額為910億美元，低於7月的1,641億美元。

8月外國私人資金淨流入為1,250億美元，低於7月份的1,660億美元。外國官方資金淨流出量為340億美元，7月流出量為21億美元。