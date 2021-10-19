國泰上月載客量近13.2萬人次　按年大增180%

國泰（0293）公布今年9月營運數據，載客13.17萬人次，按年增加180%，惟仍較2019年疫情未發生前大減94.6%。收入乘客千米數按年增158.7%，與2019年同期減少92.1%。

國泰又指出乘客運載率為45.8%，按年增加20.9個百分點。雖然按可用座位千米數計運力增加40.4%，但是與2019年9月相比跌87.4%。

在今年首9個月，國泰載客量按年減少89.4%，運力降71.7%，收入乘客千米數跌85.9%。

貨運量按年增近2成

貨運方面，上月運載13.09萬公噸貨物及郵件，按年增加19.7%，卻與2019年同月減少24.1%。月內貨物及郵件收入噸千米數按年升22.3%，與2019年9月減少14.3%。貨物運載率為79.7%，按年增3.8個百分點。以可用貨物及郵件噸千米數計算，運力按年增16.4%，與2019年9月相比下跌29.6%。

在今年首9個月，載貨量按年跌5.5%，運力跌17.8%，貨物及郵件收入噸千米數下跌7.3%。

顧客及商務總裁林紹波表示9 月份的客運業務表現延續上月的走勢，錄得輕微改善，每日平均接載人次與 8 月的水平相近，於9月17日更接載了6,562名乘客，是2020年3月底以來的單日新高。儘管如此，相對於2019年9月的疫情前水平，僅營運約13%的客運運力。

他又指出內地留學生的出行需求，繼續推動客運業務。月初，前往美國的留學生需求較為殷切，其後來自香港及中國內地留學生前往英國的需求則逐步提升。其次，經香港往返亞洲各地的旅客也是客運需求的主要動力。另一方面，在嚴格的隔離檢疫規定下，來港的客運需求仍然疲弱。

料飛往倫敦留學生需求延至10月上旬

林紹波又指出，客運方面，前往倫敦的留學生需求持續至10月上旬，並會繼續注視多個市場（尤其是美國）放寬旅客入境檢疫限制的安排，並評估為客運需求帶來的機遇。

他又預計貨運需求持續暢旺，除受運送全新消費品帶動外，在物流供應鏈持續緊張下，亦刺激了補給庫存的需求。公司的環球團隊一直努力不懈為顧客提升貨運運力及擴展環球網絡，同時繼續應對疫情為業務運作帶來的挑戰。