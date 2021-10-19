致同：上市公司停牌個案按年增4成　涉核數事宜而停牌個案激增

近年不少上市公司因審計問題，無法發佈業績而按例停牌。致同發表報告指出，截至今年8月底止，本港仍有多達112間公司停牌超過3個月，當中94間為主板公司，18間為創業板公司，對比2020年的80間公司，按年激增4成。

致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈（Barry Tong）表示，全球疫情持續，導致經濟轉差情況或會令上市公司周轉不靈，為資產流動性帶來影響。上市公司停牌原因除了財務上出現問題，還可能受到沽空機構報告狙擊公司財務報告，或者負債出現問題，甚至可能違反證監條例如高層涉嫌及不法行為被調查等都有機會遭受停牌。

核數事宜觸發上市公司停牌個案急增

報告顯示，近年因涉及核數相關事宜，而觸發上市公司停牌的個案急劇上升，由2019年的41%，急增至今年的50%，而且大部份主要考慮因素與其資產估值過高有關。

湯飈解釋指，可能與近年監管機構加強規管有關，作為核數師或會面對一定的壓力。當核數師表示對某公司持續經營能力及其他事宜出具不發表意見，自然很容易發現一連串問題需要公司即時處理。

沽空機構狙擊個案減少

相反，在2019年至2021年期間，遭沽空機構狙擊而導致停牌數字急劇下降。湯飈解釋，市值約50億的企業，較市值少於10億的企業更容易受到沽空機構評價，因為這類中大型股份更容易從市場上借貨。然而，10億市值以下的上市公司則因較容易受到監管及核數關注，因此難以下手。

報告又指，期內由監管機構觸發上市公司停牌按年減少37%，而大部分案件涉及多個監管機構聯合行動，當中包括港交所、證監會、廉政公署、財匯局、香港警務處以及中國內地公安等，主要打擊涉及董事的不當行為、資產挪用和洗黑錢活動等，不過值得注意的是，年內這些涉案的公司全部停牌中，相比2020年的數據，當中63%從未停牌（Never suspended），以及37%恢復交易（Trading resumed）。