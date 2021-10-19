發改委：推動具備增產潛力煤礦儘快釋放產能

據《路透》報道，中國國家發改委最新表示，近期在保障安全生產前提下，大力推動具備增產潛力煤礦儘快釋放產能，煤炭增產增供取得明顯成效；隨着煤礦核增產能進一步釋放、建設煤礦逐步投產、臨時停產煤礦復產，煤炭產量有望進一步增長，發電供熱和民生用煤需求將得到有效保障。

周一（18日）晚上刊登在發改委微信公眾號文章指出，還積極推動符合條件的臨時停產停工煤礦復工復產，加快恢復煤炭市場供應。

文章指出，煤炭產能加快釋放；經嚴格安全評估，9月份以來允許153座煤礦核增產能每年2.2億噸，相關煤礦已陸續按核定產能生產，四季度可增產5,000萬噸以上。

同時，還將具備安全生產條件的38座建設煤礦列入應急保供煤礦，允許階段性釋放產能，合計每年產能1億噸。為60餘座煤礦辦理接續用地手續，確保每年1.5億噸以上產能穩定釋放。

此外，煤炭日產量創2021年新高。近日全國煤炭日產量超過1,150萬噸，比9月中旬增加120萬噸以上，其中晉陝蒙日均產量860萬噸，創2021年以來新高。

發改委上周已表明要加快釋放產能

中國國家發改委上周表示，要依法依規加快釋放煤炭先進產能，保證穩定生產；加快非計劃停運煤電機組併網運行，應發盡發。還要堅決糾正一些地方不適當行政措施，堅決防止一家企業出事故、全域企業停產整頓等情況發生。

中國國務院總理李克強上周主持召開國家能源委會議指出，要深入論證提出碳達峰分步驟時間表路線圖，堅持全國一盤棋、不搶跑，從實際出發，糾正有的地方「一刀切」限電限產或運動式減碳，確保北方群眾温暖安全過冬。

國家發改委秘書長趙辰昕上周亦表示，堅持「全國一盤棋」，糾正有的地方「一刀切」停產限產或者「運動式」減碳，反對不作為、亂作為，嚴禁部分地區形成「資源先供本地」的小循環和保護主義傾向，嚴禁地方擅自關停煤礦。