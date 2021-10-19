Bowtie直銷渠道錄最高成交量　或在亞洲其他地區申網上保險牌照

虛擬保險公司保泰人壽保險有限公司（Bowtie）完成B1輪融資，獲三井物產（三井）投資2,260萬美元。

Bowtie聯合行政總裁兼聯合創辦人顏耀輝是次融資更注重股東佈局，例如三井業務橫跨亞洲歐洲等64個國家，有豐富的醫療資源，其業務涵蓋醫療保健領域如正經營港怡醫院，而永明金融業務亦有涉獵亞洲市場對於他們未來拓展亞洲保險市場能提供市場資訊以及與監管機構的合作經驗。

顏耀輝指Bowtie現時有逾4.5萬名客户，根據保監局數字，Bowtie於新造直接業務（如數碼渠道）的個人人壽類別中，就直接銷售渠道錄得具保費之保單數目為全港最高，佔25%，排名第二以及第三至五名分別是中銀人壽及滙豐人壽、富衛、眾安人壽，分別佔市場19%，其餘則為12%。「其他銀行或者保險公司產品是有投資成份在內，但Bowtie所提供純保障成份的保險產品亦能在業內的直接銷售渠道當中排名第一，證明市場需求龐大。」

Bowtie聯合行政總裁兼聯合創辦人陳鯤宇表示，這次融資主要用於擴展本地業務，包括開拓科技以及醫療健康服務等。公司未來亦計劃發展亞洲市場，就監管法規等因素而考慮在亞洲其他市場申領網上保險牌照。

今年7月下旬，Bowtie顆莊柏醫療成立一站式健康醫療服務中心Bowtie & JP Health，提供普通科、中醫、營養諮詢、物理治療、健康檢查等醫療保健服務。被問及此輪融資會否繼續拓展醫療中心服務，陳鯤宇表示未必會專注在開拓此類型服務，反而會注重服務質素以及引入新科技醫療器材，現階段會繼續調整醫療中心的業務營運方式，以更切合客戶需要。