美匯指數強勢告終？　最新報93.54　人民幣在岸價抽升357點破6.4

近期一直在94附近徘徊的美匯指數，突然轉弱，回落至93.54，跌0.44%；多隻主要貨幣兌美元皆上揚。人民幣兌美元亦轉強，在岸價升穿6.4，最新報6.3937，升357點子。

歐元兌美元最新報1.1661，升0.44%，英鎊兌美元最新報1.3791，升0.47%，澳元兌美元最新報0.7471，升0.81%，美元兌日圓最新報113.96，跌0.31%，美元兌加元最新報1.2321，跌0.47%，美元兌瑞士法郎最新報0.9186，跌0.57%。

至於每百日圓兌港元最新報6.823。

不過美國10年期國債孳息率卻保持平穩，最新報1.586厘。

對於美匯指數從高位回落，上海商業銀行研究部主管林俊泓指出，既與英倫銀行行長暗示對息口採取行動，觸發投資者對其他央行加息預期升溫，以及隨著俄羅斯提供天然氣，有助緩解投資者對能源危機憂慮有關。

至於人民幣轉強，他認為內地十年期債息重上3厘以上，令兩地息差拉闊有關。

他預期短期內美匯指數將於93.4至94.7之間徘徊。