港股上季跌16%　投資者本季點布局？　滙豐力薦17隻金融及公用股

上季港股表現可謂差強人意。港股在季內累跌近16%，表現遠遜美股及日股，亦累及外匯基金6季以來首次錄投資虧損。在該季度，外匯基金蝕132億元，正是受累外匯基金當中的港股投資組合蝕263億元。為何上季港股表現如何惱人？金管局副總裁李達志更指出與內地加強監管，疫情擴散及限電等因素導致港股表現失色。



由於聯儲局早已預警，會在今年內宣布縮減買債計劃，以及環球經濟復蘇步伐顛簸，金管局總裁余偉文亦明確指出，難以預測本季外匯基金投資表現。既然金管局內對環球經濟及金融市場擁有高度認識的一眾專家，亦明言本季投資表現難測，平常百姓定的投資者，應採取哪些策略以應對當前市況？大行滙豐最新發表的報告，向投資者建議擁抱較具防守性強的股份。就是將焦點落入銀行及公用股身上，並且在報告內18隻於本港上市的公用﹑地產及銀行股。



料投資者「先沽貨 後尋找原因」

對於多偏好科技股感興趣的投資者而言，銀行及公用股確實是相當沉悶的選擇。可是在滙豐最新的報告內，指出這兩類股份具有以下兩大特色﹕既符合監管要求，亦能向投資者提供穩定兼具預測的股息。

報告指出近期港股調整，與內地的監管措施讓投資者感到政策上不明朗。縱使長遠而言內地監管措施有利經濟長遠發展，短期內卻為企業每股盈利構成壓力，企業亦須時調整其業務，確保在新的監管要求下能維持可持續增長；投資者亦須時以了解新的監管要求。因此預料在今年餘下時間，投資者將保持「先沽貨 後尋找原因」的態度。因此投資者將瀰漫降風險的情緒，促使市場面臨下行壓力。

不過在此情況下，滙豐卻認為目前市況已過度反映有關因素，個別板塊更顯現投資機遇，其中一個板塊為地產行業。隨著本港政策措施日趨明朗，不少地產股股價已從9月底水平回升。

滙豐在最新報告中推介工行﹑建行及中行。（資料圖片）

內房對銀行業影響屬可控

銀行及公用股亦是該行推薦的板塊。兩大行業本身已屬備受監管，並且能為投資者提供穩定股息，而後者正是目前動盪的市況，受到投資者歡迎。該行進一行指出，近期困擾投資者的內地房地產企業資金緊張問題，對銀行業而言屬可控，特別是人民銀行自去年12月，就銀行業對房地產行業貸款比率設限，銀行對內房行業貸款增速已放緩。在今年上半年，對內房行業貸款增速為1.8至7.8%，較整體貸款增速（介乎4.6至9%）為慢。

滙豐又指出透過加快銀行處理買家按揭申請，及對恒大（3333）的貸款延期，短期內出現風險傳遞情況機會下降。

該行又指出，本地銀行及港交所（0388）能從推出新的金融產品如理財通﹑債券通南向及港交所A股期貨等受惠。有關產品可促使中港兩地資金雙邊往來，及深化本港作為戰略人民幣資金池地位。

滙豐看好經營火電及新能源的公用事業。（資料圖片）

料理財通可帶動港甲級寫字樓需求

除了金融業外，本地收租股亦可從中受惠。滙豐分析師預期上述新推出的金融產品，可以刺激本港金融交易活動，將帶動本港甲級寫字樓需求。

公用股方面，該行指出近期環球能源短缺對公用事業而言是一個利好環境，惟從事中﹑下游的能源企業盈利或因而受壓。有關近期環球出現能源供應短缺，該行認為受多個因素影響，包括經濟復蘇刺激需求增加﹑轉向綠色能源及能源供應鏈失衡。能源供應不足，帶動對傳統及新能源行業需求增加。該行偏好從事火力發電﹑風能﹑太陽能企業，對集中於本港市場的公用事業不太感冒。

那麼滙豐推介哪些股份？既有國有銀行如工行（1398）﹑建行（0939），亦有本地金融機構如大新系；公用股如潤電（0836），地產股則有太地（1972）。目標價等資料則在下圖可見。