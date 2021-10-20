美國經濟距離衰退不遠　亞特蘭大聯儲勁削增長預期

亞特蘭大聯儲GDP Now模型最新預測顯示，2021年美國第三季度實際GDP增長預期回落到0.5%，經濟增速放緩，GDP驅動無力，美國經濟距離衰退不遠了。

中國媒體華爾街見聞10月20日報道，亞特蘭大聯儲GDPNow模型最新預測顯示，2021年美國第三季度實際GDP增長預期從10月中旬的1.2%、兩個月前的6%和五月的14%回落到如今的0.5%。

無獨有偶，亞特蘭大聯儲的模型預測數據與花旗銀行的美國宏觀意外指數相互印證，兩者均呈急速下滑趨勢。

即使平均「藍籌股」華爾街銀行的第三季度GDP預測略低於4%，GDPNow跟蹤器也即將轉為負值。

根據亞特蘭大聯儲經濟學家的說法，在美國人口普查局和聯儲局理事會最近發布消息後，「第三季度實際個人消費支出增長從預測的0.9%下降到0.4%，而第三季度實際私人國內投資總額增長的預測從10.6%下降到8.4%。」

簡而言之，一切都在放緩，同時，GDP增長的70%驅動因素——消費，可能即將逆轉。

高盛近期發布了一份關於「增長放緩速度」的研究報告，該銀行正在評估其自身預測的與亞特蘭大聯儲預測的不同的「關鍵領域」。

高盛認為，其預測的3.25%的第三季度GDP預測的風險是平衡的。GDPNow模型對淨貿易和投資似乎過於悲觀。高盛認為，對於淨貿易來說，亞特蘭大聯儲的模型沒有完全反映供應鏈瓶頸和港口擁堵對淨進口的問題。對於投資來說，資本支出和建築指標通常保持強勁。

Zerohedge認為，高盛將會在這個問題上再次「打臉」，因為反彈不會像其預期的那麼強勁，因為其預計第四季度及以後最大的消費增長將來自超額儲蓄的支出是不會發生的。

摩根士丹利的圖表就直接表明了超額儲蓄支出無法帶動消費增長。2萬億美元的超額儲蓄中只有三分之一流向了最底層的80%，而底層80%的人很久以前就花掉了他們的「超額儲蓄」，只有頂層20%的人從數萬億的新冠疫情刺激計劃中留下了剩餘的錢。